Аккумулятор Ставр Li-Ion 6.0Ач АКБ-20/6

Преимущества

Li-Ion 20 В система позволяет использовать один аккумулятор с разным электроинструментом и обеспечивает стабильную производительность на протяжении долгого времени

Интелектуальная система управления - микроконтроллер с платой управления обеспечивает стабильную производительность при работе и более плотный заряд элементов, а также защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева, перезаряда и предотвращает саморазряд

Индикатор уровня заряда позволяет оценить время работы инструмента до подзаряда

Аккумулятор Ставр ст20-6акб подходит для работы с различным инструментом, подходящим по емкости аккумулятора 6 А.ч. Оснащен микроконтроллером с платой управления, что позволяет обеспечивать стабильную производительность и плотный заряд, а также защищает аккумулятор от перегрева, перезаряда. Встроенный индикатор дает возможность определить степень заряда.