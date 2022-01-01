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Аккумулятор Ставр Li-Ion 6.0Ач АКБ-20/6
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Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Ставр Li-Ion 6.0Ач АКБ-20/6
    Арт. О00000027681
    Аккумулятор Ставр Li-Ion 6.0Ач АКБ-20/6
    Аккумулятор Ставр Li-Ion 6.0Ач АКБ-20/6
    Аккумулятор Ставр Li-Ion 6.0Ач АКБ-20/6
    Аккумулятор Ставр Li-Ion 6.0Ач АКБ-20/6
      Аккумулятор Ставр Li-Ion 6.0Ач АКБ-20/6
      Аккумулятор Ставр Li-Ion 6.0Ач АКБ-20/6
      Аккумулятор Ставр Li-Ion 6.0Ач АКБ-20/6
      Аккумулятор Ставр Li-Ion 6.0Ач АКБ-20/6

      Аккумулятор Ставр Li-Ion 6.0Ач АКБ-20/6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000027681

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Совместимость
      		Ставр
      Время работы без подзарядки, мин
      		180
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумулятор Ставр ст20-6акб подходит для работы с различным инструментом, подходящим по емкости аккумулятора 6 А.ч. Оснащен микроконтроллером с платой управления, что позволяет обеспечивать стабильную производительность и плотный заряд, а также защищает аккумулятор от перегрева, перезаряда. Встроенный индикатор дает возможность определить степень заряда.

        Преимущества

        • Li-Ion 20 В система позволяет использовать один аккумулятор с разным электроинструментом и обеспечивает стабильную производительность на протяжении долгого времени
        • Интелектуальная система управления - микроконтроллер с платой управления обеспечивает стабильную производительность при работе и более плотный заряд элементов, а также защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева, перезаряда и предотвращает саморазряд
        • Индикатор уровня заряда позволяет оценить время работы инструмента до подзаряда