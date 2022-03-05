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Сверло по дереву перовое Bosch 2.608.595.493, 24x152 мм
5.0
2
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Сверла по дереву
    Сверло по дереву перовое Bosch 2.608.595.493, 24x152 мм
    Арт. 9013634211
    5.0
    2
    Сверло по дереву перовое Bosch 2.608.595.493, 24x152 мм
    Сверло по дереву перовое Bosch 2.608.595.493, 24x152 мм
      Сверло по дереву перовое Bosch 2.608.595.493, 24x152 мм
      Сверло по дереву перовое Bosch 2.608.595.493, 24x152 мм

      Сверло по дереву перовое Bosch 2.608.595.493, 24x152 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013634211
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		24
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло по дереву перовое Bosch 2.608.595.493 - предназначено для работы по дереву. С его помощью можно сверлить твердую и мягкую древесину, а также легкие строительные материалы, например, гипсокартон. По сравнению с плоскофрезерным сверлом данная оснастка сверлит в три раза быстрее, а точно заточенное острие, которое является самозатягивающимся, и режущие кромки позволяют производить отверстия точно заданного размера. Данное сверло из серии Self Cut изготовлено из улучшенной стали.