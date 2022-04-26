Алмазный диск по плитке Интерскол 2072923000000 (230x22.2x5 мм)
Арт. 77777X9002399
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон, гранит, мрамор, керамика
- Алмазный диск Интерскол 2071923000000 используется при работе углошлифовальными машинами. Отрезной диск предназначен для выполнения резов в бетоне, мраморе, граните, природном камне, керамической плитке.
Преимущества
- Является инновационной технологией
- Диск обладает высокими режущими свойствами благодаря большой концентрации алмазов (более 25%) и режущей кромке "Турбо"
- Особая форма кромки позволяет производить точные резы без сколов, а также превосходно отводит тепло