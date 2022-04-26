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Алмазный диск по плитке Интерскол 2072923000000 (230x22.2x5 мм)
5.0
2
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Алмазные диски для шлифовальных машин
    Алмазный диск по плитке Интерскол 2072923000000 (230x22.2x5 мм)
    Арт. 77777X9002399
    5.0
    2
    Алмазный диск по плитке Интерскол 2072923000000 (230x22.2x5 мм)

      Алмазный диск по плитке Интерскол 2072923000000 (230x22.2x5 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002399
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон, гранит, мрамор, керамика
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алмазный диск Интерскол 2071923000000 используется при работе углошлифовальными машинами. Отрезной диск предназначен для выполнения резов в бетоне, мраморе, граните, природном камне, керамической плитке.

        Преимущества

        • Является инновационной технологией
        • Диск обладает высокими режущими свойствами благодаря большой концентрации алмазов (более 25%) и режущей кромке "Турбо"
        • Особая форма кромки позволяет производить точные резы без сколов, а также превосходно отводит тепло