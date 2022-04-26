Алмазный диск по плитке Интерскол 2072923000000 (230x22.2x5 мм)

Преимущества

Является инновационной технологией

Диск обладает высокими режущими свойствами благодаря большой концентрации алмазов (более 25%) и режущей кромке "Турбо"

Особая форма кромки позволяет производить точные резы без сколов, а также превосходно отводит тепло

Алмазный диск Интерскол 2071923000000 используется при работе углошлифовальными машинами. Отрезной диск предназначен для выполнения резов в бетоне, мраморе, граните, природном камне, керамической плитке.