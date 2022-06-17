Отрезной диск по металлу Bosch ExpertMetal 2.608.601.238 (355x2.8x25.4 мм)

Преимущества

Диск отрезной Bosch 2608601238 с внушительным внешним диаметром 355 мм служит для работ по металлическим заготовкам и представляет собой сплошной режущий диск для углошлифмашины. Изделие с диаметром посадочного отверстия 25.4 мм подключается к валу профессиональной УШМ и применяется для пиления металлов в листах, металлических профилей и труб.