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Отрезной диск по металлу Bosch ExpertMetal 2.608.601.238 (355x2.8x25.4 мм)
5.0
2
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Отрезные круги по металлу
    Отрезной диск по металлу Bosch ExpertMetal 2.608.601.238 (355x2.8x25.4 мм)
    Арт. О00000010174
    5.0
    2
    Отрезной диск по металлу Bosch ExpertMetal 2.608.601.238 (355x2.8x25.4 мм)

      Отрезной диск по металлу Bosch ExpertMetal 2.608.601.238 (355x2.8x25.4 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000010174
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск отрезной Bosch 2608601238 с внушительным внешним диаметром 355 мм служит для работ по металлическим заготовкам и представляет собой сплошной режущий диск для углошлифмашины. Изделие с диаметром посадочного отверстия 25.4 мм подключается к валу профессиональной УШМ и применяется для пиления металлов в листах, металлических профилей и труб.

        Преимущества

        • Отрезной диск Expert for Metal 2608601238 гарантирует мощную резку и максимальную безопасность
        • Диск из оксида алюминия высшего качества с передовой фенольной смолой для результативной работы с трудными материалами
        • Высокоточная стекловолоконная сетка обеспечивает исключительную устойчивость и безопасность при резке
        • Для стационарных маятниковых отрезных шлифмашин, максимальная рабочая мощность 3 PS/2,4 кВт
        • С 1 средним слоем армирующей ткани