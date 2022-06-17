Отрезной диск по металлу Bosch ExpertMetal 2.608.601.238 (355x2.8x25.4 мм)
Арт. О00000010174
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|металл
- Диск отрезной Bosch 2608601238 с внушительным внешним диаметром 355 мм служит для работ по металлическим заготовкам и представляет собой сплошной режущий диск для углошлифмашины. Изделие с диаметром посадочного отверстия 25.4 мм подключается к валу профессиональной УШМ и применяется для пиления металлов в листах, металлических профилей и труб.
Преимущества
- Отрезной диск Expert for Metal 2608601238 гарантирует мощную резку и максимальную безопасность
- Диск из оксида алюминия высшего качества с передовой фенольной смолой для результативной работы с трудными материалами
- Высокоточная стекловолоконная сетка обеспечивает исключительную устойчивость и безопасность при резке
- Для стационарных маятниковых отрезных шлифмашин, максимальная рабочая мощность 3 PS/2,4 кВт
- С 1 средним слоем армирующей ткани