Отрезной круг по металлу Bosch 2.608.600.321 (180x3x22,2 мм)

Преимущества

Диск обладает повышенным рабочим ресурсом и высокой износостойкостью

Диск произведен из материалов высокого качества, что способствует длительному периоду применения и высокой прочности

Отрезной диск BOSCH 2.608.600.321 предназначен для проведения эффективной обработки различных металлических поверхностей. На поверхность диска нанесено специальное покрытие, которое обеспечивает надежную защиту от всевозможных химических воздействий. Данный диск предназначен для совместного применения с угловыми и вертикальными шлифовальными машинами, а также со шлифовальными автоматами.