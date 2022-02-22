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Отрезной круг по металлу Bosch 2.608.600.321 (180x3x22,2 мм)
5.0
2
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Отрезные круги по металлу
    Отрезной круг по металлу Bosch 2.608.600.321 (180x3x22,2 мм)
    Арт. 9006193
    5.0
    2
    Отрезной круг по металлу Bosch 2.608.600.321 (180x3x22,2 мм)
    Отрезной круг по металлу Bosch 2.608.600.321 (180x3x22,2 мм)
    Отрезной круг по металлу Bosch 2.608.600.321 (180x3x22,2 мм)
      Отрезной круг по металлу Bosch 2.608.600.321 (180x3x22,2 мм)
      Отрезной круг по металлу Bosch 2.608.600.321 (180x3x22,2 мм)
      Отрезной круг по металлу Bosch 2.608.600.321 (180x3x22,2 мм)

      Отрезной круг по металлу Bosch 2.608.600.321 (180x3x22,2 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9006193
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Словения
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отрезной диск BOSCH 2.608.600.321 предназначен для проведения эффективной обработки различных металлических поверхностей.  На поверхность диска нанесено специальное покрытие, которое обеспечивает надежную защиту от всевозможных химических воздействий. Данный диск предназначен для совместного применения с угловыми и вертикальными шлифовальными машинами, а также со шлифовальными автоматами.

        Преимущества

        • Диск обладает повышенным рабочим ресурсом и высокой износостойкостью
        • Диск произведен из материалов высокого качества, что способствует длительному периоду применения и высокой прочности