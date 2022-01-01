Аккумулятор DeWalt DCB126-XJ XR Li-Ion 12В 5.0 А*ч

Преимущества

Самые современные ячейки ведущих мировых производителей. В аккумуляторных батареях DEWALT используются ячейки Samsung, LG или Panasonic (Sanyo).

Яркий светодиодный LED индикатор уровня заряда.

Медные силовые клеммы контактной группы - максимальная передача мощности инструменту.

Ударопрочный пластик корпуса для защиты при падении.

Максимальная механическая защита аккумулятора при работе в жёстких условиях стройплощадки.

Подпружиненные фиксатор и клавиша разблокировки.

Удобная и быстрая система смены аккумулятора в инструменте при работе.

Аккумуляторная батарея XR (12 В; Li-ion; 2.0 А*ч) Dewalt DCB127 совместима со всеми инструментами DEWALT 10.8 В/12В серии ХR. Компактная легкая конструкция обеспечивает удобное использование. Отсутствие эффекта памяти и защита от саморазряда способствует максимальной производительности и увеличению времени непрерывной работы