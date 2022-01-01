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Аккумулятор DeWalt DCB126-XJ XR Li-Ion 12В 5.0 А*ч
4 559 ₽
4 800 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор DeWalt DCB126-XJ XR Li-Ion 12В 5.0 А*ч
    Арт. О00000028873
    Аккумулятор DeWalt DCB126-XJ XR Li-Ion 12В 5.0 А*ч
    Аккумулятор DeWalt DCB126-XJ XR Li-Ion 12В 5.0 А*ч
    Аккумулятор DeWalt DCB126-XJ XR Li-Ion 12В 5.0 А*ч
    Аккумулятор DeWalt DCB126-XJ XR Li-Ion 12В 5.0 А*ч
      Аккумулятор DeWalt DCB126-XJ XR Li-Ion 12В 5.0 А*ч
      Аккумулятор DeWalt DCB126-XJ XR Li-Ion 12В 5.0 А*ч
      Аккумулятор DeWalt DCB126-XJ XR Li-Ion 12В 5.0 А*ч
      Аккумулятор DeWalt DCB126-XJ XR Li-Ion 12В 5.0 А*ч

      Аккумулятор DeWalt DCB126-XJ XR Li-Ion 12В 5.0 А*ч

      • -241 ₽
      4 559 ₽
      4 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028873

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Совместимость
      		DeWalt
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      • -241 ₽
      4 559 ₽
      4 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная батарея XR (12 В; Li-ion; 2.0 А*ч) Dewalt DCB127 совместима со всеми инструментами DEWALT 10.8 В/12В серии ХR. Компактная легкая конструкция обеспечивает удобное использование. Отсутствие эффекта памяти и защита от саморазряда способствует максимальной производительности и увеличению времени непрерывной работы

        Преимущества

        • Самые современные ячейки ведущих мировых производителей. В аккумуляторных батареях DEWALT используются ячейки Samsung, LG или Panasonic (Sanyo).
        • Яркий светодиодный LED индикатор уровня заряда.
        • Медные силовые клеммы контактной группы - максимальная передача мощности инструменту.
        • Ударопрочный пластик корпуса для защиты при падении.
        • Максимальная механическая защита аккумулятора при работе в жёстких условиях стройплощадки.
        • Подпружиненные фиксатор и клавиша разблокировки.
        • Удобная и быстрая система смены аккумулятора в инструменте при работе.