Аккумулятор DeWalt DCB126-XJ XR Li-Ion 12В 5.0 А*ч
Арт. О00000028873
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Совместимость
|DeWalt
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумуляторная батарея XR (12 В; Li-ion; 2.0 А*ч) Dewalt DCB127 совместима со всеми инструментами DEWALT 10.8 В/12В серии ХR. Компактная легкая конструкция обеспечивает удобное использование. Отсутствие эффекта памяти и защита от саморазряда способствует максимальной производительности и увеличению времени непрерывной работы
Преимущества
- Самые современные ячейки ведущих мировых производителей. В аккумуляторных батареях DEWALT используются ячейки Samsung, LG или Panasonic (Sanyo).
- Яркий светодиодный LED индикатор уровня заряда.
- Медные силовые клеммы контактной группы - максимальная передача мощности инструменту.
- Ударопрочный пластик корпуса для защиты при падении.
- Максимальная механическая защита аккумулятора при работе в жёстких условиях стройплощадки.
- Подпружиненные фиксатор и клавиша разблокировки.
- Удобная и быстрая система смены аккумулятора в инструменте при работе.