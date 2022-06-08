Алмазный диск по бетону Diam Master Tutrbo 000158 (115x2x7,5x22,2 мм)

Преимущества

Для сухого реза без охлаждения

Лазерная сварка

Закаленный корпус

Для электрических станков

Для резчиков швов

Для бензорезов

Алмазный диск DIAM Turbo Master 115x2.0x7.5x22.2 бетон 000158 – круг диаметром 115 мм предназначен для работы с ручным электрическим инструментом для сухой резки бетона, твердых поверхностей.