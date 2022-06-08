Алмазный диск по бетону Diam Master Tutrbo 000158 (115x2x7,5x22,2 мм)
Арт. Ю00000019865
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон
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Диаметр, мм
|115
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Толщина, мм
|2
- Алмазный диск DIAM Turbo Master 115x2.0x7.5x22.2 бетон 000158 – круг диаметром 115 мм предназначен для работы с ручным электрическим инструментом для сухой резки бетона, твердых поверхностей.
Преимущества
- Для сухого реза без охлаждения
- Лазерная сварка
- Закаленный корпус
- Для электрических станков
- Для резчиков швов
- Для бензорезов