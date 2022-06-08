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Алмазный диск по бетону Diam Master Tutrbo 000158 (115x2x7,5x22,2 мм)
5.0
2
396 ₽
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Алмазный диск по бетону Diam Master Tutrbo 000158 (115x2x7,5x22,2 мм)
    Арт. Ю00000019865
    5.0
    2
    Алмазный диск по бетону Diam Master Tutrbo 000158 (115x2x7,5x22,2 мм)

      Алмазный диск по бетону Diam Master Tutrbo 000158 (115x2x7,5x22,2 мм)

      396 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 615 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000019865
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон
      Диаметр, мм
      		115
      Толщина, мм
      		2
      Все характеристики
      396 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 615 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алмазный диск DIAM Turbo Master 115x2.0x7.5x22.2 бетон 000158 – круг диаметром 115 мм предназначен для работы с ручным электрическим инструментом для сухой резки бетона, твердых поверхностей. 

        Преимущества

        • Для сухого реза без охлаждения
        • Лазерная сварка
        • Закаленный корпус
        • Для электрических станков
        • Для резчиков швов
        • Для бензорезов