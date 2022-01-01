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Набор головок торцевых Jonnesway S04H4125S, с аксессуарами, 25 предметов
Найти аналог
Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H4125S, с аксессуарами, 25 предметов
    Арт. jonnesway_5447
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H4125S, с аксессуарами, 25 предметов
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H4125S, с аксессуарами, 25 предметов
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H4125S, с аксессуарами, 25 предметов
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H4125S, с аксессуарами, 25 предметов
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H4125S, с аксессуарами, 25 предметов
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H4125S, с аксессуарами, 25 предметов
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H4125S, с аксессуарами, 25 предметов
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H4125S, с аксессуарами, 25 предметов
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H4125S, с аксессуарами, 25 предметов
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H4125S, с аксессуарами, 25 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S04H4125S, с аксессуарами, 25 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S04H4125S, с аксессуарами, 25 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S04H4125S, с аксессуарами, 25 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S04H4125S, с аксессуарами, 25 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S04H4125S, с аксессуарами, 25 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S04H4125S, с аксессуарами, 25 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S04H4125S, с аксессуарами, 25 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S04H4125S, с аксессуарами, 25 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S04H4125S, с аксессуарами, 25 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S04H4125S, с аксессуарами, 25 предметов

      Набор головок торцевых Jonnesway S04H4125S, с аксессуарами, 25 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5447

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		5.23
      Количество предметов, шт
      		25
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор торцевых головок S04H4125S Jonnesway содержит все необходимое для проведения монтажных, слесарных, механических и других работ с крепежом. С помощью торцевых головок появляется возможность работы с креплением, расположенным в углубленном месте, где работа с обычным инструментом затруднительна. Торцевая головка обеспечивает максимальный крутящий момент по отношению к резьбе и выдерживает ударные нагрузки. Также в наборе имеются приспособления заметно облегчающие работу по обслуживанию крепежа, так, например, удлинители помогают справиться с креплениями, которые расположены в углублениях или в других труднодоступных местах. Карданный шарнир отличается тем, что позволяет выполнять работу под выбранным углом. Свечные головки применяются для снятия и переустановки свечей зажигания.

        Преимущества:

        • Торцевые головки набора выполнены из хромованадиевой стали, имеют накатку и полуматовое хромоникелевое покрытие. 
        • Профессиональный автомобильный набор инструментов для работы с крепежом.
        • Включает в себя 25 предметов. 
        • Пригодится для использования дома, в мастерской, гараже или на даче.

        Комплектация:

        1. 1/2"DR: Головки торцевые, 18 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм.
        2. Головка торцевая свечная, 2 шт.: 16, 21 мм.
        3. Рукоятка трещоточная, 278 мм.
        4. Вороток Т-образный, 250 мм.
        5. Удлинитель, 2 шт.: 125, 250 мм.
        6. Шарнир карданный.
        7. Металлический кейс.