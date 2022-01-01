Набор головок торцевых Jonnesway S04H4125S, с аксессуарами, 25 предметов
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|5.23
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Количество предметов, шт
|25
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:
Набор торцевых головок S04H4125S Jonnesway содержит все необходимое для проведения монтажных, слесарных, механических и других работ с крепежом. С помощью торцевых головок появляется возможность работы с креплением, расположенным в углубленном месте, где работа с обычным инструментом затруднительна. Торцевая головка обеспечивает максимальный крутящий момент по отношению к резьбе и выдерживает ударные нагрузки. Также в наборе имеются приспособления заметно облегчающие работу по обслуживанию крепежа, так, например, удлинители помогают справиться с креплениями, которые расположены в углублениях или в других труднодоступных местах. Карданный шарнир отличается тем, что позволяет выполнять работу под выбранным углом. Свечные головки применяются для снятия и переустановки свечей зажигания.
Преимущества:
- Торцевые головки набора выполнены из хромованадиевой стали, имеют накатку и полуматовое хромоникелевое покрытие.
- Профессиональный автомобильный набор инструментов для работы с крепежом.
- Включает в себя 25 предметов.
- Пригодится для использования дома, в мастерской, гараже или на даче.
Комплектация:
- 1/2"DR: Головки торцевые, 18 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм.
- Головка торцевая свечная, 2 шт.: 16, 21 мм.
- Рукоятка трещоточная, 278 мм.
- Вороток Т-образный, 250 мм.
- Удлинитель, 2 шт.: 125, 250 мм.
- Шарнир карданный.
- Металлический кейс.