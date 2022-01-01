Набор головок торцевых Jonnesway S04H4125S, с аксессуарами, 25 предметов

Описание:

Набор торцевых головок S04H4125S Jonnesway содержит все необходимое для проведения монтажных, слесарных, механических и других работ с крепежом. С помощью торцевых головок появляется возможность работы с креплением, расположенным в углубленном месте, где работа с обычным инструментом затруднительна. Торцевая головка обеспечивает максимальный крутящий момент по отношению к резьбе и выдерживает ударные нагрузки. Также в наборе имеются приспособления заметно облегчающие работу по обслуживанию крепежа, так, например, удлинители помогают справиться с креплениями, которые расположены в углублениях или в других труднодоступных местах. Карданный шарнир отличается тем, что позволяет выполнять работу под выбранным углом. Свечные головки применяются для снятия и переустановки свечей зажигания.

Преимущества:

Торцевые головки набора выполнены из хромованадиевой стали, имеют накатку и полуматовое хромоникелевое покрытие.

Профессиональный автомобильный набор инструментов для работы с крепежом.

Включает в себя 25 предметов.

Пригодится для использования дома, в мастерской, гараже или на даче.

Комплектация: