Набор ударных головок Jonnesway S06A408S, Torx 1/2"DR, Т30 - T80, 78 мм, 8 предметов

Описание:

Особенности:

Предназначен для проведения ремонтных работ в сочетании с механическими приводами с крепежом, имеющим внутренний рабочий профиль TORX® в диапазоне от T30 доT80.

Тип крепления - квадрат с отверстием.

Посадочный размер - 1/2 дюйма.

Комплектация:

Ударные насадки TORX® (шестигранник), 8 шт.: Т30, Т40, Т45, Т50, Т55, Т60, Т70, Т80. Пластиковый кейс.

Набор Jonnesway S06A408S используется при проведении ремонтных работ. Торцевые головки способны выдерживать большие динамические нагрузки и предназначены для работы с инструментами ударного действия.