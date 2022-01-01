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Набор ударных головок Jonnesway S06A408S, Torx 1/2"DR, Т30 - T80, 78 мм, 8 предметов
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Наборы торцевых головок
    Набор ударных головок Jonnesway S06A408S, Torx 1/2"DR, Т30 - T80, 78 мм, 8 предметов
    Арт. jonnesway_5586
    Набор ударных головок Jonnesway S06A408S, Torx 1/2"DR, Т30 - T80, 78 мм, 8 предметов
    Набор ударных головок Jonnesway S06A408S, Torx 1/2"DR, Т30 - T80, 78 мм, 8 предметов
      Набор ударных головок Jonnesway S06A408S, Torx 1/2"DR, Т30 - T80, 78 мм, 8 предметов
      Набор ударных головок Jonnesway S06A408S, Torx 1/2"DR, Т30 - T80, 78 мм, 8 предметов

      Набор ударных головок Jonnesway S06A408S, Torx 1/2"DR, Т30 - T80, 78 мм, 8 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5586

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		1.18
      Количество предметов, шт
      		8
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор Jonnesway S06A408S используется при проведении ремонтных работ. Торцевые головки способны выдерживать большие динамические нагрузки и предназначены для работы с инструментами ударного действия. 

        Особенности:

        • Предназначен для проведения ремонтных работ в сочетании с механическими приводами с крепежом, имеющим внутренний рабочий профиль TORX® в диапазоне от T30 доT80.
        • Тип крепления - квадрат с отверстием.
        • Посадочный размер - 1/2 дюйма.

        Комплектация:

        1. Ударные насадки TORX® (шестигранник), 8 шт.: Т30, Т40, Т45, Т50, Т55, Т60, Т70, Т80.
        2. Пластиковый кейс.