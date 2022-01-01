Набор ударных головок Jonnesway S06A408S, Torx 1/2"DR, Т30 - T80, 78 мм, 8 предметов
Арт. jonnesway_5586
Набор ударных головок Jonnesway S06A408S, Torx 1/2"DR, Т30 - T80, 78 мм, 8 предметов
Арт. jonnesway_5586
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1.18
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Количество предметов, шт
|8
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Набор Jonnesway S06A408S используется при проведении ремонтных работ. Торцевые головки способны выдерживать большие динамические нагрузки и предназначены для работы с инструментами ударного действия.
Особенности:
- Предназначен для проведения ремонтных работ в сочетании с механическими приводами с крепежом, имеющим внутренний рабочий профиль TORX® в диапазоне от T30 доT80.
- Тип крепления - квадрат с отверстием.
- Посадочный размер - 1/2 дюйма.
Комплектация:
- Ударные насадки TORX® (шестигранник), 8 шт.: Т30, Т40, Т45, Т50, Т55, Т60, Т70, Т80.
- Пластиковый кейс.