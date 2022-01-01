Набор головок торцевых дюймовых Jonnesway S04H6327S, 3/4"DR, 7/8"-2", 27 предметов

Описание:

Особенности:

Широкий выбор головок.

Торцевые головки выполнены из хромованадиевой стали, накатка из-за невозможности кистевого воздействия на крепеж больших размеров отсутствует.

Полуматовое хромоникелевое покрытие надежно защищает изделие от коррозии и механических повреждений.

Комплектация:

3/4"DR: Головки торцевые 6-ти гранные, 10 шт.: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 мм. Головки торцевые 12-ти гранные, 12 шт.: 7/8", 15/16", 1", 1-1/8", 1-3/16", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-5/8", 1-3/4", 1-7/8", 2". Трещоточная рукоятка. Удлинители, 3 шт.: 100, 200, 450 мм. Шарнир карданный. Металлический кейс.

Набор торцевых дюймовых головок 27 предметов Jonnesway S04H6327S используется для профессиональных слесарно-монтажных ремонтных работ. В удобном кейсе можно хранить и переносить инструменты.