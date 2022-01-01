Набор головок торцевых дюймовых Jonnesway S04H6327S, 3/4"DR, 7/8"-2", 27 предметов
Арт. jonnesway_5525
Набор головок торцевых дюймовых Jonnesway S04H6327S, 3/4"DR, 7/8"-2", 27 предметов
Арт. jonnesway_5525
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|12.14
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Количество предметов, шт
|27
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Набор торцевых дюймовых головок 27 предметов Jonnesway S04H6327S используется для профессиональных слесарно-монтажных ремонтных работ. В удобном кейсе можно хранить и переносить инструменты.
Особенности:
- Широкий выбор головок.
- Торцевые головки выполнены из хромованадиевой стали, накатка из-за невозможности кистевого воздействия на крепеж больших размеров отсутствует.
- Полуматовое хромоникелевое покрытие надежно защищает изделие от коррозии и механических повреждений.
Комплектация:
- 3/4"DR: Головки торцевые 6-ти гранные, 10 шт.: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 мм.
- Головки торцевые 12-ти гранные, 12 шт.: 7/8", 15/16", 1", 1-1/8", 1-3/16", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-5/8", 1-3/4", 1-7/8", 2".
- Трещоточная рукоятка.
- Удлинители, 3 шт.: 100, 200, 450 мм.
- Шарнир карданный.
- Металлический кейс.