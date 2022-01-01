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Набор головок торцевых дюймовых Jonnesway S04H6327S, 3/4"DR, 7/8"-2", 27 предметов
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Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых дюймовых Jonnesway S04H6327S, 3/4"DR, 7/8"-2", 27 предметов
    Арт. jonnesway_5525
    Набор головок торцевых дюймовых Jonnesway S04H6327S, 3/4"DR, 7/8"-2", 27 предметов
    Набор головок торцевых дюймовых Jonnesway S04H6327S, 3/4"DR, 7/8"-2", 27 предметов
      Набор головок торцевых дюймовых Jonnesway S04H6327S, 3/4"DR, 7/8"-2", 27 предметов
      Набор головок торцевых дюймовых Jonnesway S04H6327S, 3/4"DR, 7/8"-2", 27 предметов

      Набор головок торцевых дюймовых Jonnesway S04H6327S, 3/4"DR, 7/8"-2", 27 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5525

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		12.14
      Количество предметов, шт
      		27
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор торцевых дюймовых головок 27 предметов Jonnesway S04H6327S используется для профессиональных слесарно-монтажных ремонтных работ. В удобном кейсе можно хранить и переносить инструменты.

        Особенности:

        • Широкий выбор головок.
        • Торцевые головки выполнены из хромованадиевой стали, накатка из-за невозможности  кистевого воздействия на крепеж больших размеров отсутствует. 
        • Полуматовое хромоникелевое покрытие надежно защищает изделие от коррозии и механических повреждений.

        Комплектация:

        1. 3/4"DR: Головки торцевые 6-ти гранные, 10 шт.: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 мм.
        2. Головки торцевые 12-ти гранные, 12 шт.: 7/8", 15/16", 1", 1-1/8", 1-3/16", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-5/8", 1-3/4", 1-7/8", 2".
        3. Трещоточная рукоятка.
        4. Удлинители, 3 шт.: 100, 200, 450 мм.
        5. Шарнир карданный.
        6. Металлический кейс.