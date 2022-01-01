Набор головок торцевых 12-гранных Jonnesway S05H4113S, 1/2"DR MAXI-DRIVE 10-24 мм., 13 предметов
Арт. jonnesway_6095
Набор головок торцевых 12-гранных Jonnesway S05H4113S, 1/2"DR MAXI-DRIVE 10-24 мм., 13 предметов
Арт. jonnesway_6095
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1
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Количество предметов, шт
|13
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Набор торцевых 12-гранных головок Jonnesway S05H4113S 49078 применяется для монтажа/демонтажа крепежных элементов с помощью ручного инструмента или гайковерта.
Особенности:
- Торцевые головки набора выполнены из хромованадиевой стали, имеют накатку и полуматовое хромоникелевое покрытие.
- Присоединительным квадратом 1/2’’DR.
Комплектация:
- 1/2"DR: Головки торцевые 12-ти гранные, 13 шт.: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 мм.
- Держатель "рельс".