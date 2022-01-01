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Набор головок торцевых 12-гранных Jonnesway S05H4113S, 1/2"DR MAXI-DRIVE 10-24 мм., 13 предметов
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Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых 12-гранных Jonnesway S05H4113S, 1/2"DR MAXI-DRIVE 10-24 мм., 13 предметов
    Арт. jonnesway_6095
    Набор головок торцевых 12-гранных Jonnesway S05H4113S, 1/2"DR MAXI-DRIVE 10-24 мм., 13 предметов
    Набор головок торцевых 12-гранных Jonnesway S05H4113S, 1/2"DR MAXI-DRIVE 10-24 мм., 13 предметов
      Набор головок торцевых 12-гранных Jonnesway S05H4113S, 1/2"DR MAXI-DRIVE 10-24 мм., 13 предметов
      Набор головок торцевых 12-гранных Jonnesway S05H4113S, 1/2"DR MAXI-DRIVE 10-24 мм., 13 предметов

      Набор головок торцевых 12-гранных Jonnesway S05H4113S, 1/2"DR MAXI-DRIVE 10-24 мм., 13 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_6095

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		1
      Количество предметов, шт
      		13
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор торцевых 12-гранных головок Jonnesway S05H4113S 49078 применяется для монтажа/демонтажа крепежных элементов с помощью ручного инструмента или гайковерта.

        Особенности:

        • Торцевые головки набора выполнены из хромованадиевой стали, имеют накатку и полуматовое хромоникелевое покрытие. 
        • Присоединительным квадратом 1/2’’DR.

        Комплектация:

        1. 1/2"DR: Головки торцевые 12-ти гранные, 13 шт.: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 мм.
        2. Держатель "рельс".