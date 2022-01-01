Набор головок торцевых 12-гранных Jonnesway S05H4113S, 1/2"DR MAXI-DRIVE 10-24 мм., 13 предметов

Описание:

Особенности:

Торцевые головки набора выполнены из хромованадиевой стали, имеют накатку и полуматовое хромоникелевое покрытие.

Присоединительным квадратом 1/2’’DR.

Комплектация:

1/2"DR: Головки торцевые 12-ти гранные, 13 шт.: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 мм. Держатель "рельс".

Набор торцевых 12-гранных головок Jonnesway S05H4113S 49078 применяется для монтажа/демонтажа крепежных элементов с помощью ручного инструмента или гайковерта.