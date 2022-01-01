Набор головок торцевых Jonnesway S68H4127S, Super Tech, с аксессуарами, 27 предметов

Описание:

Набор торцевых головок Super Tech 1/2"DR Jonnesway S68H4127S состоит из двадцати семи предметов. Все инструменты имеют хромое покрытие, которое предотвращает появление коррозии, что увеличивает срок службы.

Преимущества:

Удароустойчивый кейс.

Кейс оснащен удобной транспортировочной рукояткой для простой переноски набора.

Инструменты расположены в специальных углублениях, что обеспечивает удобное хранение набора.

Долгий срок службы.

Трещоточная рукоятка имеет прорезиненную рукоятку.

Тип головок: 12-гранные.

Посадочный квадрат трещотки: 1/2"DR.

Один номинальный размер головки или ключа “SUPER TECH” подходит для семи различных профилей и применяется для гаек и головок болтов 6-и и 12-гранных метрических размеров, 6-и и 12-гранных дюймовых размеров, болтов внешний TORX, SPLINE, головок крепежа четырех и трехгранных. Система “SUPER TECH” способна справится даже с поврежденным (скругленным до 50%) крепежом.

Комплектация: