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Набор головок торцевых Jonnesway S68H4127S, Super Tech, с аксессуарами, 27 предметов
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Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых Jonnesway S68H4127S, Super Tech, с аксессуарами, 27 предметов
    Арт. jonnesway_5462
    Набор головок торцевых Jonnesway S68H4127S, Super Tech, с аксессуарами, 27 предметов
    Набор головок торцевых Jonnesway S68H4127S, Super Tech, с аксессуарами, 27 предметов
    Набор головок торцевых Jonnesway S68H4127S, Super Tech, с аксессуарами, 27 предметов
    Набор головок торцевых Jonnesway S68H4127S, Super Tech, с аксессуарами, 27 предметов
    Набор головок торцевых Jonnesway S68H4127S, Super Tech, с аксессуарами, 27 предметов
    Набор головок торцевых Jonnesway S68H4127S, Super Tech, с аксессуарами, 27 предметов
    Набор головок торцевых Jonnesway S68H4127S, Super Tech, с аксессуарами, 27 предметов
    Набор головок торцевых Jonnesway S68H4127S, Super Tech, с аксессуарами, 27 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S68H4127S, Super Tech, с аксессуарами, 27 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S68H4127S, Super Tech, с аксессуарами, 27 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S68H4127S, Super Tech, с аксессуарами, 27 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S68H4127S, Super Tech, с аксессуарами, 27 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S68H4127S, Super Tech, с аксессуарами, 27 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S68H4127S, Super Tech, с аксессуарами, 27 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S68H4127S, Super Tech, с аксессуарами, 27 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S68H4127S, Super Tech, с аксессуарами, 27 предметов

      Набор головок торцевых Jonnesway S68H4127S, Super Tech, с аксессуарами, 27 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5462

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		5.1
      Количество предметов, шт
      		27
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор торцевых головок Super Tech 1/2"DR Jonnesway S68H4127S состоит из двадцати семи предметов. Все инструменты имеют хромое покрытие, которое предотвращает появление коррозии, что увеличивает срок службы.

        Преимущества:

        • Удароустойчивый кейс. 
        • Кейс оснащен удобной транспортировочной рукояткой для простой переноски набора.
        • Инструменты расположены в специальных углублениях, что обеспечивает удобное хранение набора.
        • Долгий срок службы.
        • Трещоточная рукоятка имеет прорезиненную рукоятку.
        • Тип головок: 12-гранные.
        • Посадочный квадрат трещотки: 1/2"DR.
        • Один номинальный размер головки или ключа “SUPER TECH” подходит для семи различных профилей и применяется для гаек и головок болтов 6-и и 12-гранных метрических размеров, 6-и и 12-гранных дюймовых размеров, болтов внешний TORX, SPLINE, головок крепежа четырех и трехгранных. Система “SUPER TECH” способна справится даже с поврежденным (скругленным до 50%) крепежом.

        Комплектация:

        1. 1/2"DR: Головки торцевые, 20 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм.
        2. Головки торцевые свечные, 2 шт.: 16, 21 мм.
        3. Рукоятка трещоточная, 278 мм.
        4. Вороток Т-образный, 250 мм.
        5. Удлинители, 2 шт.: 125, 250 мм.
        6. Шарнир карданный.
        7. Пластиковый кейс.