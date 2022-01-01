Набор головок торцевых Jonnesway S68H4127S, Super Tech, с аксессуарами, 27 предметов
Арт. jonnesway_5462
Набор головок торцевых Jonnesway S68H4127S, Super Tech, с аксессуарами, 27 предметов
Арт. jonnesway_5462
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|5.1
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Количество предметов, шт
|27
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:
Набор торцевых головок Super Tech 1/2"DR Jonnesway S68H4127S состоит из двадцати семи предметов. Все инструменты имеют хромое покрытие, которое предотвращает появление коррозии, что увеличивает срок службы.
Преимущества:
- Удароустойчивый кейс.
- Кейс оснащен удобной транспортировочной рукояткой для простой переноски набора.
- Инструменты расположены в специальных углублениях, что обеспечивает удобное хранение набора.
- Долгий срок службы.
- Трещоточная рукоятка имеет прорезиненную рукоятку.
- Тип головок: 12-гранные.
- Посадочный квадрат трещотки: 1/2"DR.
- Один номинальный размер головки или ключа “SUPER TECH” подходит для семи различных профилей и применяется для гаек и головок болтов 6-и и 12-гранных метрических размеров, 6-и и 12-гранных дюймовых размеров, болтов внешний TORX, SPLINE, головок крепежа четырех и трехгранных. Система “SUPER TECH” способна справится даже с поврежденным (скругленным до 50%) крепежом.
Комплектация:
- 1/2"DR: Головки торцевые, 20 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм.
- Головки торцевые свечные, 2 шт.: 16, 21 мм.
- Рукоятка трещоточная, 278 мм.
- Вороток Т-образный, 250 мм.
- Удлинители, 2 шт.: 125, 250 мм.
- Шарнир карданный.
- Пластиковый кейс.