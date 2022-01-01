Набор спиральных головок для демонтажа поврежденного крепежа Jonnesway AN040120
Арт. jonnesway_6150
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.75
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Количество предметов, шт
|5
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Набор спиральных головок для демонтажа поврежденного крепежа AN040120 Jonnesway 49108 поставляется в пластиковом кейсе, что создает комфортные условия в процессе использования, при хранении и транспортировке.
Особенности:
- Специальные приспособления, позволяющие справиться с крайне изношенными головками болтов и гайками, когда обычный инструмент справиться с ними больше не в состоянии.
- Специальная резьба, имеющаяся на внутренней конической поверхности инструментов, врезается в поврежденный крепеж, заклинивает и начинает работать, как обычная торцевая головка с приводом 1/2"DR.
- Изделия выпускаются увеличенной длины для обслуживания, в том числе, заглубленного крепежа.
- Для удобства, детали, входящие в состав набора, хранятся в оригинальном пластиковом кейсе.
Комплектация:
- Выколотка.
- Спиральные головки L = 50 мм для крепежа 17 мм, 19 мм, 21 мм, 22 мм.
- Пластиковый кейс.