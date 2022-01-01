Набор спиральных головок для демонтажа поврежденного крепежа Jonnesway AN040120

Описание:

Особенности:

Специальные приспособления, позволяющие справиться с крайне изношенными головками болтов и гайками, когда обычный инструмент справиться с ними больше не в состоянии.

Специальная резьба, имеющаяся на внутренней конической поверхности инструментов, врезается в поврежденный крепеж, заклинивает и начинает работать, как обычная торцевая головка с приводом 1/2"DR.

Изделия выпускаются увеличенной длины для обслуживания, в том числе, заглубленного крепежа.

Для удобства, детали, входящие в состав набора, хранятся в оригинальном пластиковом кейсе.

Набор спиральных головок для демонтажа поврежденного крепежа AN040120 Jonnesway 49108 поставляется в пластиковом кейсе, что создает комфортные условия в процессе использования, при хранении и транспортировке.

Комплектация: