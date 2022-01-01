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Набор спиральных головок для демонтажа поврежденного крепежа Jonnesway AN040120
Найти аналог
Наборы торцевых головок
    Набор спиральных головок для демонтажа поврежденного крепежа Jonnesway AN040120
    Арт. jonnesway_6150
    Набор спиральных головок для демонтажа поврежденного крепежа Jonnesway AN040120

      Набор спиральных головок для демонтажа поврежденного крепежа Jonnesway AN040120

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_6150

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		0.75
      Количество предметов, шт
      		5
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор спиральных головок для демонтажа поврежденного крепежа AN040120 Jonnesway 49108 поставляется в пластиковом кейсе, что создает комфортные условия в процессе использования, при хранении и транспортировке.

        Особенности:

        • Специальные приспособления, позволяющие справиться с крайне изношенными головками болтов и гайками, когда обычный инструмент справиться с ними больше не в состоянии. 
        • Специальная резьба, имеющаяся на внутренней конической поверхности инструментов, врезается в поврежденный крепеж, заклинивает и начинает работать, как обычная торцевая головка с приводом 1/2"DR. 
        • Изделия выпускаются увеличенной длины для обслуживания, в том числе, заглубленного крепежа. 
        • Для удобства, детали, входящие в состав набора, хранятся в оригинальном пластиковом кейсе.

        Комплектация:

        1. Выколотка.
        2. Спиральные головки L = 50 мм для крепежа 17 мм, 19 мм, 21 мм, 22 мм.
        3. Пластиковый кейс.