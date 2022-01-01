Набор головок торцевых Jonnesway S04H4524S, с аксессуарами, 24 предмета

Описание:

Набор торцевых головок 1/2"DR 10-32 мм 24 предмета (ложемент) Jonnesway S04H4524S предназначен для крепежных, слесарных, ремонтных монтажных и других работ. Широкий выбор торцевых головок позволяет выполнять различные задачи.

Преимущества:

Большой выбор инструмента для проведения комплексных слесарно-монтажных и ремонтных работ.

Удароустойчивый кейс.

Долгий срок службы.

Тип головок:6-гранные.

Посадочный квадрат трещотки: 1/2"DR.

Комплектация: