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Набор головок торцевых Jonnesway S04H4524S, с аксессуарами, 24 предмета
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Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H4524S, с аксессуарами, 24 предмета
    Арт. jonnesway_5457
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H4524S, с аксессуарами, 24 предмета
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H4524S, с аксессуарами, 24 предмета
      Набор головок торцевых Jonnesway S04H4524S, с аксессуарами, 24 предмета
      Набор головок торцевых Jonnesway S04H4524S, с аксессуарами, 24 предмета

      Набор головок торцевых Jonnesway S04H4524S, с аксессуарами, 24 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5457

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		4.5
      Количество предметов, шт
      		24
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор торцевых головок 1/2"DR 10-32 мм 24 предмета (ложемент) Jonnesway S04H4524S предназначен для крепежных, слесарных, ремонтных монтажных и других работ. Широкий выбор торцевых головок позволяет выполнять различные задачи.

        Преимущества:

        • Большой выбор инструмента для проведения комплексных слесарно-монтажных и ремонтных работ.
        • Удароустойчивый кейс. 
        • Долгий срок службы.
        • Тип головок:6-гранные.
        • Посадочный квадрат трещотки: 1/2"DR.

        Комплектация:

        1. 1/2"DR: Головки торцевые, 18 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм.
        2. Рукоятка трещоточная, 278 мм.
        3. Вороток шарнирный, 375 мм.
        4. Вороток Т-образный, 300 мм.
        5. Удлинитель, 2 шт.: 125, 250 мм.
        6. Шарнир карданный.
        7. Металлический кейс.