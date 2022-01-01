Набор головок торцевых Jonnesway S04H4524S, с аксессуарами, 24 предмета
Арт. jonnesway_5457
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|4.5
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Количество предметов, шт
|24
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:
Набор торцевых головок 1/2"DR 10-32 мм 24 предмета (ложемент) Jonnesway S04H4524S предназначен для крепежных, слесарных, ремонтных монтажных и других работ. Широкий выбор торцевых головок позволяет выполнять различные задачи.
Преимущества:
- Большой выбор инструмента для проведения комплексных слесарно-монтажных и ремонтных работ.
- Удароустойчивый кейс.
- Долгий срок службы.
- Тип головок:6-гранные.
- Посадочный квадрат трещотки: 1/2"DR.
Комплектация:
- 1/2"DR: Головки торцевые, 18 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм.
- Рукоятка трещоточная, 278 мм.
- Вороток шарнирный, 375 мм.
- Вороток Т-образный, 300 мм.
- Удлинитель, 2 шт.: 125, 250 мм.
- Шарнир карданный.
- Металлический кейс.