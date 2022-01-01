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Набор головок торцевых дюймовых Jonnesway S04H6422S, 3/4"DR, 7/8"-2", 21 предмет
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Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых дюймовых Jonnesway S04H6422S, 3/4"DR, 7/8"-2", 21 предмет
    Арт. jonnesway_5527
    Набор головок торцевых дюймовых Jonnesway S04H6422S, 3/4"DR, 7/8"-2", 21 предмет

      Набор головок торцевых дюймовых Jonnesway S04H6422S, 3/4"DR, 7/8"-2", 21 предмет

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5527

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		14.5
      Количество предметов, шт
      		21
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор торцевых головок Jonnesway S04H6422S предназначен для слесарно-монтажных и ремонтных работ.

        Особенности и преимущества:

        • Торцевые головки позволяют выполнять работы с крепежом, а их различные размеры помогают справиться с большим кругом задач. 
        • Торцевые головки обеспечивают максимальный крутящий момент по отношению к резьбе и выдерживают интенсивные нагрузки. 
        • Также в наборе имеются приспособления, заметно облегчающие работу по обслуживанию крепежа, так, например, удлинители помогают справиться с креплениями, которые расположены в углублениях или в других труднодоступных местах, а трещотка сделает монтаж быстрым и удобным. 
        • Компактный и функциональный набор применяется как в быту, так и в профессиональной сфере. 
        • Удобный кейс обеспечивает бережное хранение принадлежностей.

        Комплектация:

        1. 3/4"DR: Головки торцевые 12-ти гранные, 16 шт.: 7/8”, 15/16”, 1”, 1-1/16”, 1-1/8”, 1-3/16”, 1-1/4”, 1-5/16”, 1-3/8”, 1-7/16”, 1-1/2”, 1-5/8”, 1-3/4”, 1-13/16”, 1-7/8”, 2”.
        2. Рукоятка трещоточная, 500 мм.
        3. Удлинители, 3 шт.: 100, 200 и 400 мм.
        4. Вороток Т-образный 450 мм.
        5. Пластиковый кейс.