Набор головок торцевых дюймовых Jonnesway S04H6422S, 3/4"DR, 7/8"-2", 21 предмет
Арт. jonnesway_5527
Набор головок торцевых дюймовых Jonnesway S04H6422S, 3/4"DR, 7/8"-2", 21 предмет
Арт. jonnesway_5527
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|14.5
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Количество предметов, шт
|21
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Набор торцевых головок Jonnesway S04H6422S предназначен для слесарно-монтажных и ремонтных работ.
Особенности и преимущества:
- Торцевые головки позволяют выполнять работы с крепежом, а их различные размеры помогают справиться с большим кругом задач.
- Торцевые головки обеспечивают максимальный крутящий момент по отношению к резьбе и выдерживают интенсивные нагрузки.
- Также в наборе имеются приспособления, заметно облегчающие работу по обслуживанию крепежа, так, например, удлинители помогают справиться с креплениями, которые расположены в углублениях или в других труднодоступных местах, а трещотка сделает монтаж быстрым и удобным.
- Компактный и функциональный набор применяется как в быту, так и в профессиональной сфере.
- Удобный кейс обеспечивает бережное хранение принадлежностей.
Комплектация:
- 3/4"DR: Головки торцевые 12-ти гранные, 16 шт.: 7/8”, 15/16”, 1”, 1-1/16”, 1-1/8”, 1-3/16”, 1-1/4”, 1-5/16”, 1-3/8”, 1-7/16”, 1-1/2”, 1-5/8”, 1-3/4”, 1-13/16”, 1-7/8”, 2”.
- Рукоятка трещоточная, 500 мм.
- Удлинители, 3 шт.: 100, 200 и 400 мм.
- Вороток Т-образный 450 мм.
- Пластиковый кейс.