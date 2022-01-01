Набор головок торцевых Jonnesway S04H4728S, с аксессуарами, 28 предметов

Описание:

Преимущества:

Удароустойчивый кейс.

Торцевые головки набора выполнены из хромованадиевой стали, имеют накатку и полуматовое хромоникелевое покрытие.

Долгий срок службы.

Тип головок: 6-гранные.

Посадочный квадрат трещотки: 1/2"DR.

Кейс оснащен рукояткой для удобной транспортировки набора.

Специальные углубления в чемодане обеспечивают комфортное хранение и транспортировку набора.

Комплектация:

1/2"DR: Головки торцевые, 24 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 мм. Рукоятка трещоточная, 278 мм. Вороток Т-образный, 300 мм. Удлинитель 250 мм. Шарнир карданный. Металлический кейс.

Набор торцевых головок 1/2"DR 8-34 мм Jonnesway S04H4728S состоит из двадцати восьми предметов. Для быстрого подбора инструмента, над каждой головкой написан её номер. Кейс оснащен рукояткой для удобной транспортировки.