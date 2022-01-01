Набор головок торцевых Jonnesway S04H4728S, с аксессуарами, 28 предметов
Арт. jonnesway_5461
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|5.41
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Количество предметов, шт
|28
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Набор торцевых головок 1/2"DR 8-34 мм Jonnesway S04H4728S состоит из двадцати восьми предметов. Для быстрого подбора инструмента, над каждой головкой написан её номер. Кейс оснащен рукояткой для удобной транспортировки.
Преимущества:
- Удароустойчивый кейс.
- Торцевые головки набора выполнены из хромованадиевой стали, имеют накатку и полуматовое хромоникелевое покрытие.
- Долгий срок службы.
- Тип головок: 6-гранные.
- Посадочный квадрат трещотки: 1/2"DR.
- Кейс оснащен рукояткой для удобной транспортировки набора.
- Специальные углубления в чемодане обеспечивают комфортное хранение и транспортировку набора.
Комплектация:
- 1/2"DR: Головки торцевые, 24 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 мм.
- Рукоятка трещоточная, 278 мм.
- Вороток Т-образный, 300 мм.
- Удлинитель 250 мм.
- Шарнир карданный.
- Металлический кейс.