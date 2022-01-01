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Набор головок торцевых Jonnesway S04H4728S, с аксессуарами, 28 предметов
Найти аналог
Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H4728S, с аксессуарами, 28 предметов
    Арт. jonnesway_5461
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H4728S, с аксессуарами, 28 предметов
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H4728S, с аксессуарами, 28 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S04H4728S, с аксессуарами, 28 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S04H4728S, с аксессуарами, 28 предметов

      Набор головок торцевых Jonnesway S04H4728S, с аксессуарами, 28 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5461

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		5.41
      Количество предметов, шт
      		28
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор торцевых головок 1/2"DR 8-34 мм Jonnesway S04H4728S состоит из двадцати восьми предметов. Для быстрого подбора инструмента, над каждой головкой написан её номер. Кейс оснащен рукояткой для удобной транспортировки.

        Преимущества:

        • Удароустойчивый кейс.
        • Торцевые головки набора выполнены из хромованадиевой стали, имеют накатку и полуматовое хромоникелевое покрытие.  
        • Долгий срок службы.
        • Тип головок: 6-гранные.
        • Посадочный квадрат трещотки: 1/2"DR.
        • Кейс оснащен рукояткой для удобной транспортировки набора.
        • Специальные углубления в чемодане обеспечивают комфортное хранение и транспортировку набора.

        Комплектация:

        1. 1/2"DR: Головки торцевые, 24 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 мм.
        2. Рукоятка трещоточная, 278 мм.
        3. Вороток Т-образный, 300 мм.
        4. Удлинитель 250 мм.
        5. Шарнир карданный.
        6. Металлический кейс.