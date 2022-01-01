Набор головок торцевых ударных глубоких Jonnesway S03AD6120S, 20 предметов

Описание:

Особенности:

Применяются для проведения слесарно-монтажных работ с механическим приводом ударного действия высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями.

Тип крепления - квадрат с отверстием.

Комплектация:

3/4''DR: Головки торцевые ударные глубокие 10 шт.: 24, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 46 мм. Удлинитель 200 мм. Шарнир карданный 1 шт. Адаптеры 2 шт.: 1''DR х 3/4''DR и 1/2''DR х 3/4''DR. Кольца 3 шт. Штифты 3 шт. Пластиковый кейс.

Набор ударных торцевых глубоких головок 20 предметов (3/4''DR 24-46 мм) Jonnesway S03AD6120S 48706 используется совместно с ударным инструментом. В комплект поставки входит 10 устойчивых к высоким нагрузкам головок размером от 24 мм до 46 мм.