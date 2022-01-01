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Набор головок торцевых ударных глубоких Jonnesway S03AD6120S, 20 предметов
Найти аналог
Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых ударных глубоких Jonnesway S03AD6120S, 20 предметов
    Арт. jonnesway_5354
    Набор головок торцевых ударных глубоких Jonnesway S03AD6120S, 20 предметов
    Набор головок торцевых ударных глубоких Jonnesway S03AD6120S, 20 предметов
      Набор головок торцевых ударных глубоких Jonnesway S03AD6120S, 20 предметов
      Набор головок торцевых ударных глубоких Jonnesway S03AD6120S, 20 предметов

      Набор головок торцевых ударных глубоких Jonnesway S03AD6120S, 20 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5354

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		11.81
      Количество предметов, шт
      		20
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор ударных торцевых глубоких головок 20 предметов (3/4''DR 24-46 мм) Jonnesway S03AD6120S 48706 используется совместно с ударным инструментом. В комплект поставки входит 10 устойчивых к высоким нагрузкам головок размером от 24 мм до 46 мм.

        Особенности:

        • Применяются для проведения слесарно-монтажных работ с механическим приводом ударного действия высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями.
        • Тип крепления - квадрат с отверстием.

        Комплектация:

        1. 3/4''DR: Головки торцевые ударные глубокие 10 шт.: 24, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 46 мм.
        2. Удлинитель 200 мм.
        3. Шарнир карданный 1 шт.
        4. Адаптеры 2 шт.: 1''DR х 3/4''DR и 1/2''DR х 3/4''DR.
        5. Кольца 3 шт.
        6. Штифты 3 шт.
        7. Пластиковый кейс.