Набор головок торцевых ударных глубоких Jonnesway S03AD6120S, 20 предметов
Арт. jonnesway_5354
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|11.81
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Количество предметов, шт
|20
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Набор ударных торцевых глубоких головок 20 предметов (3/4''DR 24-46 мм) Jonnesway S03AD6120S 48706 используется совместно с ударным инструментом. В комплект поставки входит 10 устойчивых к высоким нагрузкам головок размером от 24 мм до 46 мм.
Особенности:
- Применяются для проведения слесарно-монтажных работ с механическим приводом ударного действия высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями.
- Тип крепления - квадрат с отверстием.
Комплектация:
- 3/4''DR: Головки торцевые ударные глубокие 10 шт.: 24, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 46 мм.
- Удлинитель 200 мм.
- Шарнир карданный 1 шт.
- Адаптеры 2 шт.: 1''DR х 3/4''DR и 1/2''DR х 3/4''DR.
- Кольца 3 шт.
- Штифты 3 шт.
- Пластиковый кейс.