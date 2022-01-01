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Набор торцевых головок Jonnesway S04H52494S, 94 предмета
Найти аналог
Наборы торцевых головок
    Набор торцевых головок Jonnesway S04H52494S, 94 предмета
    Арт. jonnesway_5498
    Набор торцевых головок Jonnesway S04H52494S, 94 предмета

      Набор торцевых головок Jonnesway S04H52494S, 94 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5498

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		6.17
      Количество предметов, шт
      		94
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор торцевых головок S04H52494S JONNESWAY 94 предмета применяется для производства комплексных слесарно-монтажных работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию.

        Особенности:

        • Большой выбор насадок и инструментов.
        • Кейс оснащен специальными углублениями под инструмент. За счет этого обеспечивается удобное хранение инструмента.
        • Минимальный размер головки – 4 мм.
        • Максимальный размер головки – 14 мм.

        Комплектация:

        1. Пластиковый кейс.
        2. Привод 1/4":
        3. Торцевые головки:4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм, 13 шт.
        4. Торцевые головки глубокие: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм, 8 шт.
        5. Головки с вставкой (32 мм): Нех: 3, 4, 5, 6 мм, Torx: Т8, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, шлиц: 4, 5.5, 6.5, Phillips: РН1, РН2, Pozi: PZ 1, PZ 2, 18 шт.
        6. 48 трещоточная рукоятка, 1 шт.
        7. Т-образная рукоятка, 1 шт.
        8. Карданный шарнир, 1 шт.
        9. Удлинители: 50 и 100 мм, 2 шт.
        10. Адаптер для бит (25 мм), 1 шт.
        11. Отверточная рукоятка, 1 шт.
        12. Ключи шестигранные: 1.5, 2, 2.5, 3 шт.
        13. Привод 1/2":
        14. Торцевые головки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 24, 27, 30, 32 мм, 17 шт.
        15. Торцевые головки глубокие: 14, 15, 17, 19, 22 мм, 5 шт.
        16. 5/16" вставки (30 мм) Нех: 7, 8, 10, 12, 14 мм, Torx: Т40, Т45, Т50, Т55, шлиц: 8, 10, 12 мм, Phillips: РН3, РН4, Pozi: PZ3, PZ4, 16 шт.
        17. Трещоточная рукоятка 48 зубцов, 1 шт.
        18. Головки свечные: 16, 20.6 мм, 2 шт.
        19. Удлинители 125 и 250 мм, 2 шт.
        20. Карданный шарнир, 1 шт.
        21. Держатель для бит 5/16", 1 шт.
        22. Переходник 3/8" DR х 1/2" (М).