Набор торцевых головок Jonnesway S04H52494S, 94 предмета
Арт. jonnesway_5498
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|6.17
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Количество предметов, шт
|94
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Набор торцевых головок S04H52494S JONNESWAY 94 предмета применяется для производства комплексных слесарно-монтажных работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию.
Особенности:
- Большой выбор насадок и инструментов.
- Кейс оснащен специальными углублениями под инструмент. За счет этого обеспечивается удобное хранение инструмента.
- Минимальный размер головки – 4 мм.
- Максимальный размер головки – 14 мм.
Комплектация:
- Пластиковый кейс.
- Привод 1/4":
- Торцевые головки:4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм, 13 шт.
- Торцевые головки глубокие: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм, 8 шт.
- Головки с вставкой (32 мм): Нех: 3, 4, 5, 6 мм, Torx: Т8, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, шлиц: 4, 5.5, 6.5, Phillips: РН1, РН2, Pozi: PZ 1, PZ 2, 18 шт.
- 48 трещоточная рукоятка, 1 шт.
- Т-образная рукоятка, 1 шт.
- Карданный шарнир, 1 шт.
- Удлинители: 50 и 100 мм, 2 шт.
- Адаптер для бит (25 мм), 1 шт.
- Отверточная рукоятка, 1 шт.
- Ключи шестигранные: 1.5, 2, 2.5, 3 шт.
- Привод 1/2":
- Торцевые головки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 24, 27, 30, 32 мм, 17 шт.
- Торцевые головки глубокие: 14, 15, 17, 19, 22 мм, 5 шт.
- 5/16" вставки (30 мм) Нех: 7, 8, 10, 12, 14 мм, Torx: Т40, Т45, Т50, Т55, шлиц: 8, 10, 12 мм, Phillips: РН3, РН4, Pozi: PZ3, PZ4, 16 шт.
- Трещоточная рукоятка 48 зубцов, 1 шт.
- Головки свечные: 16, 20.6 мм, 2 шт.
- Удлинители 125 и 250 мм, 2 шт.
- Карданный шарнир, 1 шт.
- Держатель для бит 5/16", 1 шт.
- Переходник 3/8" DR х 1/2" (М).