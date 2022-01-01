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Набор головок торцевых Jonnesway S04H3120S, с аксессуарами, 20 предметов
Найти аналог
Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H3120S, с аксессуарами, 20 предметов
    Арт. jonnesway_5418
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H3120S, с аксессуарами, 20 предметов
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H3120S, с аксессуарами, 20 предметов
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H3120S, с аксессуарами, 20 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S04H3120S, с аксессуарами, 20 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S04H3120S, с аксессуарами, 20 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S04H3120S, с аксессуарами, 20 предметов

      Набор головок торцевых Jonnesway S04H3120S, с аксессуарами, 20 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5418

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		2.73
      Количество предметов, шт
      		20
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор торцевых головок Jonnesway S04H3120S состоит из 20 предметов и предназначен для слесарно-монтажных и ремонтных работ.

        Особенности:

        • Торцевые головки позволяют выполнять работы с шестигранными деталями, а их различные размеры помогают справиться с большим кругом задач.
        • Торцевые головки обеспечивают максимальный крутящий момент по отношению к резьбе и выдерживают интенсивные нагрузки.
        • Также в наборе имеются приспособления, заметно облегчающие работу по обслуживанию крепежа, так, например, удлинители помогают справиться с креплениями, которые расположены в углублениях или в других труднодоступных местах.
        • Карданный шарнир отличается тем, что позволяет выполнять работу под выбранным углом. 
        • Свечная головка применяется для снятия и переустановки свечей зажигания.
        • Компактный и функциональный набор применяется как в быту, так и в профессиональной сфере.
        • Удобный кейс обеспечивает бережное хранение принадлежностей.

        Комплектация:

        1. 3/8"DR:Головки торцевые, 13 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23 мм.
        2. Свечная головка 21 мм.
        3. Рукоятка трещоточная, 185 мм.
        4. Удлинители, 2 шт.: 75 и 150 мм.
        5. Вороток шарнирный, 200 мм.
        6. Вороток Т-образный, 200 мм.
        7. Шарнир карданный.
        8. Металлический кейс.