Набор головок торцевых Jonnesway S04H3120S, с аксессуарами, 20 предметов

Описание:

Особенности:

Торцевые головки позволяют выполнять работы с шестигранными деталями, а их различные размеры помогают справиться с большим кругом задач.

Торцевые головки обеспечивают максимальный крутящий момент по отношению к резьбе и выдерживают интенсивные нагрузки.

Также в наборе имеются приспособления, заметно облегчающие работу по обслуживанию крепежа, так, например, удлинители помогают справиться с креплениями, которые расположены в углублениях или в других труднодоступных местах.

Карданный шарнир отличается тем, что позволяет выполнять работу под выбранным углом.

Свечная головка применяется для снятия и переустановки свечей зажигания.

Компактный и функциональный набор применяется как в быту, так и в профессиональной сфере.

Удобный кейс обеспечивает бережное хранение принадлежностей.

Комплектация:

3/8"DR:Головки торцевые, 13 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23 мм. Свечная головка 21 мм. Рукоятка трещоточная, 185 мм. Удлинители, 2 шт.: 75 и 150 мм. Вороток шарнирный, 200 мм. Вороток Т-образный, 200 мм. Шарнир карданный. Металлический кейс.

Набор торцевых головок Jonnesway S04H3120S состоит из 20 предметов и предназначен для слесарно-монтажных и ремонтных работ.