Набор головок торцевых Jonnesway S04H3120S, с аксессуарами, 20 предметов
Арт. jonnesway_5418
Характеристики
|
Производитель
|
Вес, кг
|2.73
|
Количество предметов, шт
|20
|
Глубокая
|Нет
|
Ударная
|Нет
Описание:Набор торцевых головок Jonnesway S04H3120S состоит из 20 предметов и предназначен для слесарно-монтажных и ремонтных работ.
Особенности:
- Торцевые головки позволяют выполнять работы с шестигранными деталями, а их различные размеры помогают справиться с большим кругом задач.
- Торцевые головки обеспечивают максимальный крутящий момент по отношению к резьбе и выдерживают интенсивные нагрузки.
- Также в наборе имеются приспособления, заметно облегчающие работу по обслуживанию крепежа, так, например, удлинители помогают справиться с креплениями, которые расположены в углублениях или в других труднодоступных местах.
- Карданный шарнир отличается тем, что позволяет выполнять работу под выбранным углом.
- Свечная головка применяется для снятия и переустановки свечей зажигания.
- Компактный и функциональный набор применяется как в быту, так и в профессиональной сфере.
- Удобный кейс обеспечивает бережное хранение принадлежностей.
Комплектация:
- 3/8"DR:Головки торцевые, 13 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23 мм.
- Свечная головка 21 мм.
- Рукоятка трещоточная, 185 мм.
- Удлинители, 2 шт.: 75 и 150 мм.
- Вороток шарнирный, 200 мм.
- Вороток Т-образный, 200 мм.
- Шарнир карданный.
- Металлический кейс.