Набор головок торцевых Jonnesway S04H6121S, 3/4"DR, 19-50 мм, 20 предметов
Арт. jonnesway_5502
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|16
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Количество предметов, шт
|20
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:
Набор торцевых головок 3/4"DR Jonnesway S04H6121S поможет во время ремонта различного транспорта.
Особенности:
- Торцевые головки выполнены из хромованадиевой стали, накатка из-за невозможности кистевого воздействия на крепеж больших размеров отсутствует.
- Полуматовое хромоникелевое покрытие надежно защищает изделие от коррозии и механических повреждений.
- Для легкой транспортировки инструмент поставляется в кейсе.
Комплектация:
- 3/4"DR: Головки торцевые, 12 шт.:19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 мм.
- Рукоятка трещоточная, 500 мм.
- Вороток шарнирный, 500 мм.
- Удлинители, 3 шт.: 100, 200, 400 мм.
- Шарнир карданный.
- Переходники, 2 шт.: 3/4"DR(F)х1/2"DR(M), 3/4"DR(F)х1"DR(M).
- Пластиковый кейс.