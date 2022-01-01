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Набор головок торцевых Jonnesway S04H6121S, 3/4"DR, 19-50 мм, 20 предметов
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Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H6121S, 3/4"DR, 19-50 мм, 20 предметов
    Арт. jonnesway_5502
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H6121S, 3/4"DR, 19-50 мм, 20 предметов

      Набор головок торцевых Jonnesway S04H6121S, 3/4"DR, 19-50 мм, 20 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5502

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		16
      Количество предметов, шт
      		20
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор торцевых головок 3/4"DR Jonnesway S04H6121S поможет во время ремонта различного транспорта. 

        Особенности:

        • Торцевые головки выполнены из хромованадиевой стали, накатка из-за невозможности  кистевого воздействия на крепеж больших размеров отсутствует. 
        • Полуматовое хромоникелевое покрытие надежно защищает изделие от коррозии и механических повреждений.
        • Для легкой транспортировки инструмент поставляется в кейсе.

        Комплектация:

        1. 3/4"DR: Головки торцевые, 12 шт.:19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 мм.
        2. Рукоятка трещоточная, 500 мм.
        3. Вороток шарнирный, 500 мм.
        4. Удлинители, 3 шт.: 100, 200, 400 мм.
        5. Шарнир карданный.
        6. Переходники, 2 шт.: 3/4"DR(F)х1/2"DR(M), 3/4"DR(F)х1"DR(M).
        7. Пластиковый кейс.