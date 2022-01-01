Набор головок торцевых Jonnesway S04H419S, с аксессуарами, 18 предметов

Описание:

Преимущества:

18 предметов.

Удароустойчивый кейс.

Кейс обеспечивает удобное хранение инструментов из набора.

Долгий срок службы.

Тип головок: 6-гранные.

Посадочный квадрат трещотки: 1/2"DR.

Комплектация:

1/2"DR: Головки торцевые, 13 шт.: 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм. Головка торцевая свечная, 2 шт.: 16, 21 мм. Рукоятка трещоточная, 250 мм. Удлинитель 125 мм. Вороток шарнирный, 450 мм. Металлический кейс.

Набор торцевых головок 1/2"DR 11-32 мм Jonnesway S04H419S состоит из восемнадцати предметов. Ключ с трещоткой упрощает откручивание гаек. Специальные углубления в кейсе обеспечивают комфортную транспортировку и хранение.