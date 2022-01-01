Набор головок торцевых Jonnesway S04H419S, с аксессуарами, 18 предметов
Арт. jonnesway_5456
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|4.47
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Количество предметов, шт
|18
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Набор торцевых головок 1/2"DR 11-32 мм Jonnesway S04H419S состоит из восемнадцати предметов. Ключ с трещоткой упрощает откручивание гаек. Специальные углубления в кейсе обеспечивают комфортную транспортировку и хранение.
Преимущества:
- 18 предметов.
- Удароустойчивый кейс.
- Кейс обеспечивает удобное хранение инструментов из набора.
- Долгий срок службы.
- Тип головок: 6-гранные.
- Посадочный квадрат трещотки: 1/2"DR.
Комплектация:
- 1/2"DR: Головки торцевые, 13 шт.: 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм.
- Головка торцевая свечная, 2 шт.: 16, 21 мм.
- Рукоятка трещоточная, 250 мм.
- Удлинитель 125 мм.
- Вороток шарнирный, 450 мм.
- Металлический кейс.