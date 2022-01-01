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Набор головок торцевых Jonnesway S04H419S, с аксессуарами, 18 предметов
Найти аналог
Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H419S, с аксессуарами, 18 предметов
    Арт. jonnesway_5456
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H419S, с аксессуарами, 18 предметов
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H419S, с аксессуарами, 18 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S04H419S, с аксессуарами, 18 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S04H419S, с аксессуарами, 18 предметов

      Набор головок торцевых Jonnesway S04H419S, с аксессуарами, 18 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5456

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		4.47
      Количество предметов, шт
      		18
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор торцевых головок 1/2"DR 11-32 мм Jonnesway S04H419S состоит из восемнадцати предметов. Ключ с трещоткой упрощает откручивание гаек. Специальные углубления в кейсе обеспечивают комфортную транспортировку и хранение.

        Преимущества:

        • 18 предметов.
        • Удароустойчивый кейс. 
        • Кейс обеспечивает удобное хранение инструментов из набора.
        • Долгий срок службы.
        • Тип головок: 6-гранные.
        • Посадочный квадрат трещотки: 1/2"DR.

        Комплектация:

        1. 1/2"DR: Головки торцевые, 13 шт.: 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм.
        2. Головка торцевая свечная, 2 шт.: 16, 21 мм.
        3. Рукоятка трещоточная, 250 мм.
        4. Удлинитель 125 мм.
        5. Вороток шарнирный, 450 мм.
        6. Металлический кейс.