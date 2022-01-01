Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор торцевых головок Jonnesway S04H3536S, 36 предметов
Найти аналог
Наборы торцевых головок
    Набор торцевых головок Jonnesway S04H3536S, 36 предметов
    Арт. jonnesway_5428
    Набор торцевых головок Jonnesway S04H3536S, 36 предметов
    Набор торцевых головок Jonnesway S04H3536S, 36 предметов
      Набор торцевых головок Jonnesway S04H3536S, 36 предметов
      Набор торцевых головок Jonnesway S04H3536S, 36 предметов

      Набор торцевых головок Jonnesway S04H3536S, 36 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5428

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		4.22
      Количество предметов, шт
      		36
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор торцевых головок и комбинированных ключей Jonnesway S04H3536S состоит из 36 предметов. Используется для монтажных, демонтажных, слесарных работ при производстве, ремонте автомобилей и другой техники. В комплект входят торцевые головки с размером посадочного отверстия - 3/8", приводы вращения, комбинированные ключи. Все что нужно для удобной, качественной работы с крепежом различного профиля и слабонагруженными резьбовыми соединениями.

        Преимущества:

        • Пожизненное применение при правильной эксплуатации.
        • Соответствие стандартам DIN, ANSI.
        • Соответствие требованиям ГОСТ.

        Комплектация:

        1. 3/8 DR Торцевые головки, 17 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мм.
        2. Комбинированные ключи, 11 шт.: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 мм.
        3. Трещоточная рукоятка, 72 зубца.
        4. Удлинители, 3 шт.: 75, 125, 225 мм.
        5. Свечные головки, 2 шт.: 16 и 21 мм.
        6. Шарнир карданный.
        7. Адаптер 1/2’’(F) x 3/8’’(M).
        8. Металлический кейс.