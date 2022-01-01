Набор торцевых головок Jonnesway S04H3536S, 36 предметов

Описание:

Преимущества:

Пожизненное применение при правильной эксплуатации.

Соответствие стандартам DIN, ANSI.

Соответствие требованиям ГОСТ.

Комплектация:

3/8 DR Торцевые головки, 17 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мм. Комбинированные ключи, 11 шт.: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 мм. Трещоточная рукоятка, 72 зубца. Удлинители, 3 шт.: 75, 125, 225 мм. Свечные головки, 2 шт.: 16 и 21 мм. Шарнир карданный. Адаптер 1/2’’(F) x 3/8’’(M). Металлический кейс.

Набор торцевых головок и комбинированных ключей Jonnesway S04H3536S состоит из 36 предметов. Используется для монтажных, демонтажных, слесарных работ при производстве, ремонте автомобилей и другой техники. В комплект входят торцевые головки с размером посадочного отверстия - 3/8", приводы вращения, комбинированные ключи. Все что нужно для удобной, качественной работы с крепежом различного профиля и слабонагруженными резьбовыми соединениями.