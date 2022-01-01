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Набор головок торцевых стандартных и глубоких Jonnesway S04H2141S, с аксессуарами, 41 предмет
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Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых стандартных и глубоких Jonnesway S04H2141S, с аксессуарами, 41 предмет
    Арт. jonnesway_5399
    Набор головок торцевых стандартных и глубоких Jonnesway S04H2141S, с аксессуарами, 41 предмет

      Набор головок торцевых стандартных и глубоких Jonnesway S04H2141S, с аксессуарами, 41 предмет

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5399

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		1.6
      Количество предметов, шт
      		41
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор торцевых головок 1/4"DR 4-13 мм  Jonnesway S04H2141S состоит из сорока одного предмета и является незаменимым помощником при ремонте автомобиля, мотоцикла или велосипеда. Чемодан упрощает хранение и транспортировку набора.

        Преимущества:

        • 41 предмет.
        • Удароустойчивый кейс. 
        • Специальные углубления в кейсе обеспечивают комфортное хранение и транспортировку набора.
        • Есть ключ с трещоткой для комфортной работы.
        • Тип головок: 6-гранные.
        • Посадочный квадрат трещотки: 1/4"DR.
        • Над каждой головкой написан её размер, что позволят быстро найти нужный инструмент.

        Комплектация:

        1. 1/4"DR: Головки торцевые, 10 шт.: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 мм.
        2. Головки торцевые глубокие, 3 шт.: 7, 8, 10 мм.
        3. Рукоятка трещоточная, 135 мм.
        4. Удлинители, 2 шт: 50 и 150 мм.
        5. Удлинитель гибкий, 150 мм.
        6. Рукоятка отверточная 1/4"DR, 150 мм.
        7. Ключи торцевые шестигранные, 4 шт.: 1.5, 2, 2.5, 3 мм.
        8. Шарнир карданный.
        9. Переходник трехсторонний для удлинителя 3/8"DR(F)-1/4"DR(М).
        10. Насадки со вставками-битами крестовой, 37 мм., 16 шт.: SL4, SL5.5, SL7, РН1, РН2, РН3, Н3, Н4, Н5, Н6, Т10, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40.
        11. Металлический кейс.