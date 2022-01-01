Набор головок торцевых стандартных и глубоких Jonnesway S04H2141S, с аксессуарами, 41 предмет
Арт. jonnesway_5399
Набор головок торцевых стандартных и глубоких Jonnesway S04H2141S, с аксессуарами, 41 предмет
Арт. jonnesway_5399
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1.6
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Количество предметов, шт
|41
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Набор торцевых головок 1/4"DR 4-13 мм Jonnesway S04H2141S состоит из сорока одного предмета и является незаменимым помощником при ремонте автомобиля, мотоцикла или велосипеда. Чемодан упрощает хранение и транспортировку набора.
Преимущества:
- 41 предмет.
- Удароустойчивый кейс.
- Специальные углубления в кейсе обеспечивают комфортное хранение и транспортировку набора.
- Есть ключ с трещоткой для комфортной работы.
- Тип головок: 6-гранные.
- Посадочный квадрат трещотки: 1/4"DR.
- Над каждой головкой написан её размер, что позволят быстро найти нужный инструмент.
Комплектация:
- 1/4"DR: Головки торцевые, 10 шт.: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 мм.
- Головки торцевые глубокие, 3 шт.: 7, 8, 10 мм.
- Рукоятка трещоточная, 135 мм.
- Удлинители, 2 шт: 50 и 150 мм.
- Удлинитель гибкий, 150 мм.
- Рукоятка отверточная 1/4"DR, 150 мм.
- Ключи торцевые шестигранные, 4 шт.: 1.5, 2, 2.5, 3 мм.
- Шарнир карданный.
- Переходник трехсторонний для удлинителя 3/8"DR(F)-1/4"DR(М).
- Насадки со вставками-битами крестовой, 37 мм., 16 шт.: SL4, SL5.5, SL7, РН1, РН2, РН3, Н3, Н4, Н5, Н6, Т10, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40.
- Металлический кейс.