Набор головок торцевых стандартных и глубоких Jonnesway S04H2141S, с аксессуарами, 41 предмет

Описание:

Преимущества:

41 предмет.

Удароустойчивый кейс.

Специальные углубления в кейсе обеспечивают комфортное хранение и транспортировку набора.

Есть ключ с трещоткой для комфортной работы.

Тип головок: 6-гранные.

Посадочный квадрат трещотки: 1/4"DR.

Над каждой головкой написан её размер, что позволят быстро найти нужный инструмент.

Комплектация:

1/4"DR: Головки торцевые, 10 шт.: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 мм. Головки торцевые глубокие, 3 шт.: 7, 8, 10 мм. Рукоятка трещоточная, 135 мм. Удлинители, 2 шт: 50 и 150 мм. Удлинитель гибкий, 150 мм. Рукоятка отверточная 1/4"DR, 150 мм. Ключи торцевые шестигранные, 4 шт.: 1.5, 2, 2.5, 3 мм. Шарнир карданный. Переходник трехсторонний для удлинителя 3/8"DR(F)-1/4"DR(М). Насадки со вставками-битами крестовой, 37 мм., 16 шт.: SL4, SL5.5, SL7, РН1, РН2, РН3, Н3, Н4, Н5, Н6, Т10, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40. Металлический кейс.

Набор торцевых головок 1/4"DR 4-13 мм Jonnesway S04H2141S состоит из сорока одного предмета и является незаменимым помощником при ремонте автомобиля, мотоцикла или велосипеда. Чемодан упрощает хранение и транспортировку набора.