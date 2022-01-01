Набор головок торцевых Jonnesway S04HD411S, 1/2"DR 10-24 мм, 10 предметов
Арт. jonnesway_5568
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1.85
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Количество предметов, шт
|10
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Комплект глубоких торцевых головок 1/2"DR 10-24 мм Jonnesway S04HD411S состоит из десяти головок для откручивания крепежей. Кейс обеспечивает легкую транспортировку набора.
Особенности:
- Шестигранные торцевые головки увеличенной длины.
- Применяются при работе с крепежом на относительно высоких шпильках и заглубленных деталях.
- Изделия выполнены из хромованадиевой стали, имеют накатку и полуматовое хромоникелевое покрытие.
- Кейс для транспортировки. Специальные углубления в чемодане обеспечивают удобное хранение и транспортировку комплекта глубоких торцевых головок 1/2"DR 10-24 мм Jonnesway S04HD411S.
Комплектация:
- 1/2"DR: Головки торцевые глубокие, 10 шт.: 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 мм.
- Металлический кейс.