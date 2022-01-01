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Набор головок торцевых Jonnesway S04HD411S, 1/2"DR 10-24 мм, 10 предметов
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Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых Jonnesway S04HD411S, 1/2"DR 10-24 мм, 10 предметов
    Арт. jonnesway_5568
    Набор головок торцевых Jonnesway S04HD411S, 1/2"DR 10-24 мм, 10 предметов

      Набор головок торцевых Jonnesway S04HD411S, 1/2"DR 10-24 мм, 10 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5568

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		1.85
      Количество предметов, шт
      		10
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Комплект глубоких торцевых головок 1/2"DR 10-24 мм Jonnesway S04HD411S состоит из десяти головок для откручивания крепежей. Кейс обеспечивает легкую транспортировку набора.

        Особенности:

        • Шестигранные торцевые головки увеличенной длины. 
        • Применяются при работе с крепежом на относительно высоких шпильках и заглубленных деталях. 
        • Изделия выполнены из хромованадиевой стали, имеют накатку и полуматовое хромоникелевое покрытие.
        • Кейс для транспортировки. Специальные углубления в чемодане обеспечивают удобное хранение и транспортировку комплекта глубоких торцевых головок 1/2"DR 10-24 мм Jonnesway S04HD411S.

        Комплектация:

        1. 1/2"DR: Головки торцевые глубокие, 10 шт.: 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 мм.
        2. Металлический кейс.