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Набор головок торцевых Jonnesway S04H2721S, 21 предмет
Найти аналог
Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H2721S, 21 предмет
    Арт. jonnesway_5401
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H2721S, 21 предмет

      Набор головок торцевых Jonnesway S04H2721S, 21 предмет

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5401

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		0.86
      Количество предметов, шт
      		21
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор торцевых головок Jonnesway S04H2721S состоит из 21 предмета и предназначен для слесарно-монтажных и ремонтных работ.

        Преимущества:

        • Торцевые головки позволяют выполнять работы с крепежом, а их различные размеры помогают справиться с большим кругом задач.
        • Торцевые головки обеспечивают максимальный крутящий момент по отношению к резьбе и выдерживают интенсивные нагрузки.
        • Также в наборе имеются приспособления, заметно облегчающие работу по обслуживанию крепежа, так, например, удлинители помогают справиться с креплениями, которые расположены в углублениях или в других труднодоступных местах, а трещотка сделает монтаж быстрым и удобным.
        • Компактный и функциональный набор применяется как в быту, так и в профессиональной сфере.
        • Удобный кейс обеспечивает бережное хранение принадлежностей.

        Комплектация:

        1. 1/4"DR: Головки торцевые, 10 шт.: 4, 5 ,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм.
        2. Рукоятка трещоточная, 135 мм.
        3. Удлинители, 2 шт.: 75 и 150 мм.
        4. Рукоятка отверточная 1/4"DR, 150 мм.
        5. Переходник для бит 1/4" SDR - 1/4" HDR.
        6. Вставки-биты 1/4''HDR, 25 мм., 6 шт.:SL5, SL7, РН1, РН2, РZ1, РZ2.
        7. Металлический кейс.