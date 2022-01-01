Набор головок торцевых Jonnesway S04H2721S, 21 предмет
Арт. jonnesway_5401
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.86
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Количество предметов, шт
|21
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Набор торцевых головок Jonnesway S04H2721S состоит из 21 предмета и предназначен для слесарно-монтажных и ремонтных работ.
Преимущества:
- Торцевые головки позволяют выполнять работы с крепежом, а их различные размеры помогают справиться с большим кругом задач.
- Торцевые головки обеспечивают максимальный крутящий момент по отношению к резьбе и выдерживают интенсивные нагрузки.
- Также в наборе имеются приспособления, заметно облегчающие работу по обслуживанию крепежа, так, например, удлинители помогают справиться с креплениями, которые расположены в углублениях или в других труднодоступных местах, а трещотка сделает монтаж быстрым и удобным.
- Компактный и функциональный набор применяется как в быту, так и в профессиональной сфере.
- Удобный кейс обеспечивает бережное хранение принадлежностей.
Комплектация:
- 1/4"DR: Головки торцевые, 10 шт.: 4, 5 ,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм.
- Рукоятка трещоточная, 135 мм.
- Удлинители, 2 шт.: 75 и 150 мм.
- Рукоятка отверточная 1/4"DR, 150 мм.
- Переходник для бит 1/4" SDR - 1/4" HDR.
- Вставки-биты 1/4''HDR, 25 мм., 6 шт.:SL5, SL7, РН1, РН2, РZ1, РZ2.
- Металлический кейс.