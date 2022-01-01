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Набор головок торцевых дюймовых Jonnesway S05H4219S, 18 предметов
Найти аналог
Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых дюймовых Jonnesway S05H4219S, 18 предметов
    Арт. jonnesway_5585
    Набор головок торцевых дюймовых Jonnesway S05H4219S, 18 предметов
    Набор головок торцевых дюймовых Jonnesway S05H4219S, 18 предметов
    Набор головок торцевых дюймовых Jonnesway S05H4219S, 18 предметов
      Набор головок торцевых дюймовых Jonnesway S05H4219S, 18 предметов
      Набор головок торцевых дюймовых Jonnesway S05H4219S, 18 предметов
      Набор головок торцевых дюймовых Jonnesway S05H4219S, 18 предметов

      Набор головок торцевых дюймовых Jonnesway S05H4219S, 18 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5585

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		4.01
      Количество предметов, шт
      		18
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор торцевых дюймовых головок 1/2"DR 3/8"-1-1/4" Jonnesway S05H4219S состоит из восемнадцати предметов, имеющих хромовое покрытие, что предотвращает появление коррозии и увеличивает срок службы инструментов. Набор поставляется в кейсе для упрощения транспортировки инструментов.

        Особенности и преимущества:

        • Торцевые головки набора выполнены из хромованадиевой стали, имеют накатку и полуматовое хромоникелевое покрытие. 
        • Шестигранный рабочий профиль считается наилучшим с точки зрения приложения максимальных рабочих нагрузок, передаваемых крепежной детали. 
        • Система инструмента с присоединительным квадратом 1/2’’DR является сегодня самой универсальной, покрывая самый большой диапазон размеров от 8 до 36 мм. 

        Комплектация:

        1. 1/2"DR: Головки торцевые 14 шт.: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1-1/16”, 1-1/8”, 1-1/4”.
        2. Рукоятка трещоточная, 278 мм. 
        3. Вороток шарнирный, 450 мм.
        4. Удлинитель 125 мм.
        5. Шарнир карданный.
        6. Пластиковый кейс.