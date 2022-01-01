Набор головок торцевых дюймовых Jonnesway S05H4219S, 18 предметов
Арт. jonnesway_5585
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|4.01
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Количество предметов, шт
|18
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Набор торцевых дюймовых головок 1/2"DR 3/8"-1-1/4" Jonnesway S05H4219S состоит из восемнадцати предметов, имеющих хромовое покрытие, что предотвращает появление коррозии и увеличивает срок службы инструментов. Набор поставляется в кейсе для упрощения транспортировки инструментов.
Особенности и преимущества:
- Торцевые головки набора выполнены из хромованадиевой стали, имеют накатку и полуматовое хромоникелевое покрытие.
- Шестигранный рабочий профиль считается наилучшим с точки зрения приложения максимальных рабочих нагрузок, передаваемых крепежной детали.
- Система инструмента с присоединительным квадратом 1/2’’DR является сегодня самой универсальной, покрывая самый большой диапазон размеров от 8 до 36 мм.
Комплектация:
- 1/2"DR: Головки торцевые 14 шт.: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1-1/16”, 1-1/8”, 1-1/4”.
- Рукоятка трещоточная, 278 мм.
- Вороток шарнирный, 450 мм.
- Удлинитель 125 мм.
- Шарнир карданный.
- Пластиковый кейс.