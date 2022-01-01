Набор головок торцевых дюймовых Jonnesway S05H4219S, 18 предметов

Описание:

Особенности и преимущества:

Набор торцевых дюймовых головок 1/2"DR 3/8"-1-1/4" Jonnesway S05H4219S состоит из восемнадцати предметов, имеющих хромовое покрытие, что предотвращает появление коррозии и увеличивает срок службы инструментов. Набор поставляется в кейсе для упрощения транспортировки инструментов.

Торцевые головки набора выполнены из хромованадиевой стали, имеют накатку и полуматовое хромоникелевое покрытие.

Шестигранный рабочий профиль считается наилучшим с точки зрения приложения максимальных рабочих нагрузок, передаваемых крепежной детали.

Система инструмента с присоединительным квадратом 1/2’’DR является сегодня самой универсальной, покрывая самый большой диапазон размеров от 8 до 36 мм.

Комплектация: