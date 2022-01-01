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Набор головок торцевых Jonnesway S68H2141S, Super Tech, с аксессуарами, 41 предмет,
Найти аналог
Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых Jonnesway S68H2141S, Super Tech, с аксессуарами, 41 предмет,
    Арт. jonnesway_5402
    Набор головок торцевых Jonnesway S68H2141S, Super Tech, с аксессуарами, 41 предмет,
    Набор головок торцевых Jonnesway S68H2141S, Super Tech, с аксессуарами, 41 предмет,
    Набор головок торцевых Jonnesway S68H2141S, Super Tech, с аксессуарами, 41 предмет,
      Набор головок торцевых Jonnesway S68H2141S, Super Tech, с аксессуарами, 41 предмет,
      Набор головок торцевых Jonnesway S68H2141S, Super Tech, с аксессуарами, 41 предмет,
      Набор головок торцевых Jonnesway S68H2141S, Super Tech, с аксессуарами, 41 предмет,

      Набор головок торцевых Jonnesway S68H2141S, Super Tech, с аксессуарами, 41 предмет,

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5402

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		0.9
      Количество предметов, шт
      		41
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор торцевых головок Super Tech 1/4"DR Jonnesway S68H2141S используется во время ремонта автотранспорта в мастерских.

        Преимущества:

        • Долгий срок службы.
        • Тип головок: 12-гранные.
        • Посадочный квадрат трещотки: 1/4"DR.
        • Один номинальный размер головки или ключа “SUPER TECH” подходит для семи различных профилей и применяется для гаек и головок болтов 6-и и 12-гранных метрических размеров, 6-и и 12-гранных дюймовых размеров, болтов внешний TORX, SPLINE, головок крепежа четырех и трехгранных. Система “SUPER TECH” способна справится даже с поврежденным(скругленным до 50%) крепежом.

        Комплектация:

        1. 1/4"DR: Головки торцевые, 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм.
        2. Рукоятка трещоточная, 135 мм.
        3. Вороток Т-образный, 130 мм.
        4. Удлинитель, 50 мм.
        5. Рукоятка отверточная 1/4"DR, 150 мм.
        6. Ключи торцевые шестигранные, 3 шт.: 1.5, 2, 2.5 мм.
        7. Переходник для бит 1/4" SDR - 1/4" HDR.
        8. Вставки-биты 1/4''HDR, 25 мм., 20 шт.: SL4, SL5.5, SL7, РН1, РН2, РН3, РZ1, РZ2, РZ3, Н3, Н4, Н5, Н6, T8, Т10, Т15, Т25, Т27, Т30, Т40.
        9. Пластиковый кейс.