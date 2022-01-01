Набор головок торцевых Jonnesway S04H4728S 1/2"DR 8-34 мм, 28 предметов

Преимущества

В комплекте 28 предметов

Кейс оснащен рукояткой для удобной транспортировки набора

Специальные углубления в чемодане обеспечивают комфортное хранение и транспортировку набора торцевых головок 1/2"DR 8-34 мм Jonnesway S04H4728S

Ключ с трещоткой

Над каждой головкой написан её размер

Набор торцевых головок 1/2"DR 8-34 мм Jonnesway S04H4728S состоит из двадцати восьми предметов. Для быстрого подбора инструмента, над каждой головкой написан её номер. Кейс оснащен рукояткой для удобной транспортировки.