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Набор головок торцевых Jonnesway S04H4728S 1/2"DR 8-34 мм, 28 предметов
Найти аналог
Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H4728S 1/2"DR 8-34 мм, 28 предметов
    Арт. Х1302356186
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H4728S 1/2"DR 8-34 мм, 28 предметов
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H4728S 1/2"DR 8-34 мм, 28 предметов
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H4728S 1/2"DR 8-34 мм, 28 предметов
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H4728S 1/2"DR 8-34 мм, 28 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S04H4728S 1/2"DR 8-34 мм, 28 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S04H4728S 1/2"DR 8-34 мм, 28 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S04H4728S 1/2"DR 8-34 мм, 28 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S04H4728S 1/2"DR 8-34 мм, 28 предметов

      Набор головок торцевых Jonnesway S04H4728S 1/2"DR 8-34 мм, 28 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302356186

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Посадочный размер трещотки
      		1/2 дюйма
      Свечные головки
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор торцевых головок 1/2"DR 8-34 мм Jonnesway S04H4728S состоит из двадцати восьми предметов. Для быстрого подбора инструмента, над каждой головкой написан её номер. Кейс оснащен рукояткой для удобной транспортировки.

        Преимущества 

        • В комплекте 28 предметов
        • Кейс оснащен рукояткой для удобной транспортировки набора
        • Специальные углубления в чемодане обеспечивают комфортное хранение и транспортировку набора торцевых головок 1/2"DR 8-34 мм Jonnesway S04H4728S
        • Ключ с трещоткой
        • Над каждой головкой написан её размер