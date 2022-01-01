Набор головок торцевых Jonnesway S04H4728S 1/2"DR 8-34 мм, 28 предметов
Арт. Х1302356186
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Посадочный размер трещотки
|1/2 дюйма
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Свечные головки
|Да
- Набор торцевых головок 1/2"DR 8-34 мм Jonnesway S04H4728S состоит из двадцати восьми предметов. Для быстрого подбора инструмента, над каждой головкой написан её номер. Кейс оснащен рукояткой для удобной транспортировки.
Преимущества
- В комплекте 28 предметов
- Кейс оснащен рукояткой для удобной транспортировки набора
- Специальные углубления в чемодане обеспечивают комфортное хранение и транспортировку набора торцевых головок 1/2"DR 8-34 мм Jonnesway S04H4728S
- Ключ с трещоткой
- Над каждой головкой написан её размер