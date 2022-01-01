Набор головок торцевых стандартных и глубоких Jonnesway, 1/4" и 3/8"DR 4-24 мм., с аксессуарами, 56 предметов, S04H3157S

Описание:

Набор стандартных и глубоких торцевых головок 1/4" и 3/8"DR 4-24 мм Jonnesway S04H3157S, предназначенных для откручивания и закручивания гаек. Для удобного подбора головок над каждой написан её размер.

Преимущества:

В комплекте 57 предметов.

Специальные углубления в чемодане обеспечивают удобное хранение и транспортировку набора.

Кейс оснащен транспортировочной рукояткой для простой переноски инструментов.

Комплектация: