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Набор головок торцевых стандартных и глубоких Jonnesway, 1/4" и 3/8"DR 4-24 мм., с аксессуарами, 56 предметов, S04H3157S
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Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых стандартных и глубоких Jonnesway, 1/4" и 3/8"DR 4-24 мм., с аксессуарами, 56 предметов, S04H3157S
    Арт. jonnesway_5424
    Набор головок торцевых стандартных и глубоких Jonnesway, 1/4" и 3/8"DR 4-24 мм., с аксессуарами, 56 предметов, S04H3157S

      Набор головок торцевых стандартных и глубоких Jonnesway, 1/4" и 3/8"DR 4-24 мм., с аксессуарами, 56 предметов, S04H3157S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5424

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		4.35
      Количество предметов, шт
      		56
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор стандартных и глубоких торцевых головок 1/4" и 3/8"DR 4-24 мм Jonnesway S04H3157S, предназначенных для откручивания и закручивания гаек. Для удобного подбора головок над каждой написан её размер.

        Преимущества:

        • В комплекте 57 предметов.
        • Специальные углубления в чемодане обеспечивают удобное хранение и транспортировку набора.
        • Кейс оснащен транспортировочной рукояткой для простой переноски инструментов.

        Комплектация:

        1. 1/4"DR: Головки торцевые, 12 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм.
        2. 1/4"DR: Головки торцевые глубокие, 4 шт.: 8, 10, 12, 13 мм.
        3. 1/4"DR: Рукоятка трещоточная, 135 мм.
        4. 1/4"DR: Удлинители, 2 шт: 50 и 150 мм.
        5. 1/4"DR: Шарнир карданный.
        6. Рукоятка отверточная 1/4"DR, 150 мм.
        7. Переходник трехсторонний для удлинителя 3/8"DR(F)-1/4"DR(М).
        8. Насадки со вставками-битами крестовой, 37 мм., 16 шт.: SL4, SL5.5, SL7, РН1, РН2, РН3, Н3, Н4, Н5, Н6, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30.
        9. 3/8"DR: Головки торцевые, 8 шт.: 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24 мм.
        10. 3/8"DR: Головки торцевые глубокие, 3 шт.: 14, 15, 17 мм.
        11. 3/8"DR: Головки свечные, 2 шт.: 16 и 21 мм.
        12. 3/8"DR: Рукоятка трещоточная, 185 мм.
        13. 3/8"DR: Удлинители, 2 шт.: 75 и 250 мм.
        14. 3/8"DR: Шарнир карданный.
        15. Переходник трехсторонний для удлинителя 1/2"DR(F)-3/8"DR(М).
        16. Металлический кейс.