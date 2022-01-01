Набор головок торцевых стандартных и глубоких Jonnesway, 1/4" и 3/8"DR 4-24 мм., с аксессуарами, 56 предметов, S04H3157S
Арт. jonnesway_5424
Набор головок торцевых стандартных и глубоких Jonnesway, 1/4" и 3/8"DR 4-24 мм., с аксессуарами, 56 предметов, S04H3157S
Арт. jonnesway_5424
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|4.35
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Количество предметов, шт
|56
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:
Набор стандартных и глубоких торцевых головок 1/4" и 3/8"DR 4-24 мм Jonnesway S04H3157S, предназначенных для откручивания и закручивания гаек. Для удобного подбора головок над каждой написан её размер.
Преимущества:
- В комплекте 57 предметов.
- Специальные углубления в чемодане обеспечивают удобное хранение и транспортировку набора.
- Кейс оснащен транспортировочной рукояткой для простой переноски инструментов.
Комплектация:
- 1/4"DR: Головки торцевые, 12 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм.
- 1/4"DR: Головки торцевые глубокие, 4 шт.: 8, 10, 12, 13 мм.
- 1/4"DR: Рукоятка трещоточная, 135 мм.
- 1/4"DR: Удлинители, 2 шт: 50 и 150 мм.
- 1/4"DR: Шарнир карданный.
- Рукоятка отверточная 1/4"DR, 150 мм.
- Переходник трехсторонний для удлинителя 3/8"DR(F)-1/4"DR(М).
- Насадки со вставками-битами крестовой, 37 мм., 16 шт.: SL4, SL5.5, SL7, РН1, РН2, РН3, Н3, Н4, Н5, Н6, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30.
- 3/8"DR: Головки торцевые, 8 шт.: 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24 мм.
- 3/8"DR: Головки торцевые глубокие, 3 шт.: 14, 15, 17 мм.
- 3/8"DR: Головки свечные, 2 шт.: 16 и 21 мм.
- 3/8"DR: Рукоятка трещоточная, 185 мм.
- 3/8"DR: Удлинители, 2 шт.: 75 и 250 мм.
- 3/8"DR: Шарнир карданный.
- Переходник трехсторонний для удлинителя 1/2"DR(F)-3/8"DR(М).
- Металлический кейс.