Набор головок торцевых ударных Jonnesway S03A4111S, 1/2"DR 10-24 мм, 11 предметов
Арт. jonnesway_5248
Набор головок торцевых ударных Jonnesway S03A4111S, 1/2"DR 10-24 мм, 11 предметов
Арт. jonnesway_5248
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1.3
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Количество предметов, шт
|11
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Набор ударных торцевых головок Jonnesway S03A4111S предназначены для работы с устройствами ударного действия.
Особенности:
- Применяются для проведения слесарно-монтажных работ с механическим приводом ударного действия высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями.
- Устойчивы к высоким динамическим нагрузкам.
- Тип крепления - квадрат с отверстием.
Комплектация:
- 1/2"DR: Головки торцевые ударные, 11 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 мм.
- Пластиковый кейс.