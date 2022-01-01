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Набор головок торцевых ударных Jonnesway S03A4111S, 1/2"DR 10-24 мм, 11 предметов
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Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых ударных Jonnesway S03A4111S, 1/2"DR 10-24 мм, 11 предметов
    Арт. jonnesway_5248
    Набор головок торцевых ударных Jonnesway S03A4111S, 1/2"DR 10-24 мм, 11 предметов

      Набор головок торцевых ударных Jonnesway S03A4111S, 1/2"DR 10-24 мм, 11 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5248

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		1.3
      Количество предметов, шт
      		11
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор ударных торцевых головок Jonnesway S03A4111S предназначены для работы с устройствами ударного действия.

        Особенности:

        • Применяются для проведения слесарно-монтажных работ с механическим приводом ударного действия высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями. 
        • Устойчивы к высоким динамическим нагрузкам.
        • Тип крепления - квадрат с отверстием.

        Комплектация:

        1. 1/2"DR: Головки торцевые ударные, 11 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 мм.
        2. Пластиковый кейс.