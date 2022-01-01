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Набор головок торцевых Jonnesway S04H3141S, с аксессуарами, 40 предметов
Найти аналог
Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H3141S, с аксессуарами, 40 предметов
    Арт. jonnesway_5423
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H3141S, с аксессуарами, 40 предметов
    Набор головок торцевых Jonnesway S04H3141S, с аксессуарами, 40 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S04H3141S, с аксессуарами, 40 предметов
      Набор головок торцевых Jonnesway S04H3141S, с аксессуарами, 40 предметов

      Набор головок торцевых Jonnesway S04H3141S, с аксессуарами, 40 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5423

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		4.19
      Количество предметов, шт
      		40
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор торцевых головок 3/8"DR 6-24 мм Jonnesway S04H3141S состоит из сорока предметов. Основная область применения инструментов этого присоединительного размера - ремонт агрегатов автомобиля. Чемодан с рукояткой обеспечивает удобную транспортировку. Специальные углубления позволяют жестко закрепить инструменты в чемодане.

        Преимущества:

        • 40 предметов.
        • Удароустойчивый кейс. 
        • Шестигранный рабочий профиль считается наилучшим с точки зрения приложения максимальных рабочих нагрузок, передаваемых крепежной детали.
        • Торцевые головки выполнены из хромованадиевой стали, имеют накатку и полуматовое хромоникелевое покрытие.
        • Система 3/8’’DR, теоретически, самая универсальная из всех, сочетающая в себе компактные размеры с возможностью передачи серьезных рабочих нагрузок. 

        Комплектация:

        1. 3/8"DR: Головки торцевые, 14 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм.
        2. Головки торцевые глубокие, 4 шт.: 14, 15, 17, 19 мм.
        3. Свечная головка, 3 шт.: 16, 18, 21 мм.
        4. Рукоятка трещоточная, 185 мм.
        5. Удлинители, 2 шт: 75 и 250 мм.
        6. Шарнир карданный.
        7. Переходник трехсторонний для удлинителя 3/8"DR(F)-1/4"DR(М).
        8. Насадки со вставками-битами, 48 мм., 14 шт.: SL4, SL5.5, SL8, РН1, РН2, РН3, T10, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40, Т45, Т50.
        9. Металлический кейс.