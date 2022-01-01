Набор головок торцевых Jonnesway S04H3141S, с аксессуарами, 40 предметов

Описание:

Преимущества:

40 предметов.

Удароустойчивый кейс.

Шестигранный рабочий профиль считается наилучшим с точки зрения приложения максимальных рабочих нагрузок, передаваемых крепежной детали.

Торцевые головки выполнены из хромованадиевой стали, имеют накатку и полуматовое хромоникелевое покрытие.

Система 3/8’’DR, теоретически, самая универсальная из всех, сочетающая в себе компактные размеры с возможностью передачи серьезных рабочих нагрузок.

Комплектация:

3/8"DR: Головки торцевые, 14 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм. Головки торцевые глубокие, 4 шт.: 14, 15, 17, 19 мм. Свечная головка, 3 шт.: 16, 18, 21 мм. Рукоятка трещоточная, 185 мм. Удлинители, 2 шт: 75 и 250 мм. Шарнир карданный. Переходник трехсторонний для удлинителя 3/8"DR(F)-1/4"DR(М). Насадки со вставками-битами, 48 мм., 14 шт.: SL4, SL5.5, SL8, РН1, РН2, РН3, T10, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40, Т45, Т50. Металлический кейс.

Набор торцевых головок 3/8"DR 6-24 мм Jonnesway S04H3141S состоит из сорока предметов. Основная область применения инструментов этого присоединительного размера - ремонт агрегатов автомобиля. Чемодан с рукояткой обеспечивает удобную транспортировку. Специальные углубления позволяют жестко закрепить инструменты в чемодане.