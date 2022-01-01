Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор шестигранных ударных головок Jonnesway S05A408S, 1/2"DR, H5-H19, 8 предметов
Найти аналог
Наборы торцевых головок
    Набор шестигранных ударных головок Jonnesway S05A408S, 1/2"DR, H5-H19, 8 предметов
    Арт. jonnesway_5578
    Набор шестигранных ударных головок Jonnesway S05A408S, 1/2"DR, H5-H19, 8 предметов
    Набор шестигранных ударных головок Jonnesway S05A408S, 1/2"DR, H5-H19, 8 предметов
    Набор шестигранных ударных головок Jonnesway S05A408S, 1/2"DR, H5-H19, 8 предметов
      Набор шестигранных ударных головок Jonnesway S05A408S, 1/2"DR, H5-H19, 8 предметов
      Набор шестигранных ударных головок Jonnesway S05A408S, 1/2"DR, H5-H19, 8 предметов
      Набор шестигранных ударных головок Jonnesway S05A408S, 1/2"DR, H5-H19, 8 предметов

      Набор шестигранных ударных головок Jonnesway S05A408S, 1/2"DR, H5-H19, 8 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5578

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		1.35
      Количество предметов, шт
      		8
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор шестигранных ударных головок Jonnesway 48064 значительно ускоряет ремонт автомобиля и монтаж крепежных элементов. Предназначен для проведения ремонтных работ в сочетании с механическими приводами с крепежом, имеющим внутренний шестигранный рабочий профиль в диапазоне от 5 до 19 мм.

        Преимущества:

        • Головки произведены из прочного материала, поэтому устойчивы к износу, деформации и большим нагрузкам.
        • Шестигранные насадки имеют размер от 5 до 19 мм.
        • Набор оптимален для совместного использования с механическими приводами и другим электроинструментом.
        • Оснастка подходит для домашнего и профессионального применения.
        • Комплект поставляется в пластиковом кейсе для комфортной транспортировки и хранения.

        Комплектация:

        1. Ударные насадки HEX (шестигранник), 8 шт.: Н5, Н6, Н8, Н10, Н12, Н14, Н17, Н19 мм.
        2. Пластиковый кейс.