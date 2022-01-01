Набор шестигранных ударных головок Jonnesway S05A408S, 1/2"DR, H5-H19, 8 предметов

Описание:

Набор шестигранных ударных головок Jonnesway 48064 значительно ускоряет ремонт автомобиля и монтаж крепежных элементов. Предназначен для проведения ремонтных работ в сочетании с механическими приводами с крепежом, имеющим внутренний шестигранный рабочий профиль в диапазоне от 5 до 19 мм.

Преимущества:

Головки произведены из прочного материала, поэтому устойчивы к износу, деформации и большим нагрузкам.

Шестигранные насадки имеют размер от 5 до 19 мм.

Набор оптимален для совместного использования с механическими приводами и другим электроинструментом.

Оснастка подходит для домашнего и профессионального применения.

Комплект поставляется в пластиковом кейсе для комфортной транспортировки и хранения.

Комплектация: