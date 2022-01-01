Набор шестигранных ударных головок Jonnesway S05A408S, 1/2"DR, H5-H19, 8 предметов
Арт. jonnesway_5578
Набор шестигранных ударных головок Jonnesway S05A408S, 1/2"DR, H5-H19, 8 предметов
Арт. jonnesway_5578
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1.35
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Количество предметов, шт
|8
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Набор шестигранных ударных головок Jonnesway 48064 значительно ускоряет ремонт автомобиля и монтаж крепежных элементов. Предназначен для проведения ремонтных работ в сочетании с механическими приводами с крепежом, имеющим внутренний шестигранный рабочий профиль в диапазоне от 5 до 19 мм.
Преимущества:
- Головки произведены из прочного материала, поэтому устойчивы к износу, деформации и большим нагрузкам.
- Шестигранные насадки имеют размер от 5 до 19 мм.
- Набор оптимален для совместного использования с механическими приводами и другим электроинструментом.
- Оснастка подходит для домашнего и профессионального применения.
- Комплект поставляется в пластиковом кейсе для комфортной транспортировки и хранения.
Комплектация:
- Ударные насадки HEX (шестигранник), 8 шт.: Н5, Н6, Н8, Н10, Н12, Н14, Н17, Н19 мм.
- Пластиковый кейс.