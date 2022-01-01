Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор головок торцевых Jonnesway S06H414S, 14 предметов
Найти аналог
Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых Jonnesway S06H414S, 14 предметов
    Арт. jonnesway_5593
    Набор головок торцевых Jonnesway S06H414S, 14 предметов

      Набор головок торцевых Jonnesway S06H414S, 14 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5593

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		0.7
      Количество предметов, шт
      		14
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Комплект торцевых головок Jonnesway S06H414S используется дома, в мастерских, на производствах. 

        Особенности:

        • Применяется для монтажных работ с болтами, имеющими рабочий профиль EXTERNAL TORX® (Е).
        • Тип крепления: квадрат с подпружиненным шариком.

        Комплектация:
        1. 1/4"DR: Головки торцевые внешний Torx, 5 шт.: Е4, Е5, Е6, Е7, Е8.
        2. 3/8"DR: Головки торцевые внешний Torx, 4 шт.: Е10, Е11, Е12, Е14.
        3. 1/2"DR: Головки торцевые внешний Torx, 5 шт.: Е16, Е18, Е20, Е22, Е24.
        4. Держатель "рельс".