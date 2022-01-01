Набор головок торцевых Jonnesway S06H414S, 14 предметов
Арт. jonnesway_5593
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.7
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Количество предметов, шт
|14
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Комплект торцевых головок Jonnesway S06H414S используется дома, в мастерских, на производствах.
Особенности:
- Применяется для монтажных работ с болтами, имеющими рабочий профиль EXTERNAL TORX® (Е).
- Тип крепления: квадрат с подпружиненным шариком.
Комплектация:
- 1/4"DR: Головки торцевые внешний Torx, 5 шт.: Е4, Е5, Е6, Е7, Е8.
- 3/8"DR: Головки торцевые внешний Torx, 4 шт.: Е10, Е11, Е12, Е14.
- 1/2"DR: Головки торцевые внешний Torx, 5 шт.: Е16, Е18, Е20, Е22, Е24.
- Держатель "рельс".