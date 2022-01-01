Набор головок торцевых глубоких Jonnesway DR MAXI-DRIVE S05HD4113S, 13 предметов
Арт. Х130225548
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1
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Количество предметов, шт
|13
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание товара:Набор торцевых головок глубоких 1/2"DR MAXI-DRIVE JONNESWAY S05HD4113S, предназначен для проведения слесарно-монтажных работ с крепежом на относительно высоких шпильках и заглубленных и удлиненных деталях.
Основные характеристики:
- Выполнен набор из хромованадиевой стали.
- Полуматовое хромоникелевое покрытие.
- Посадочный размер: 1/2''.
- Шестигранный рабочий профиль.
Особенности:
- Высокая износостойкость.
- Практичность и удобство в использовании.
- Система инструмента является самой универсальной.
Комплектация:
- Головки торцевые, 13 шт.: 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм.
- Держатель ''рельс''.