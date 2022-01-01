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Набор головок торцевых глубоких Jonnesway DR MAXI-DRIVE S05HD4113S, 13 предметов
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Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых глубоких Jonnesway DR MAXI-DRIVE S05HD4113S, 13 предметов
    Арт. Х130225548
    Набор головок торцевых глубоких Jonnesway DR MAXI-DRIVE S05HD4113S, 13 предметов
    Набор головок торцевых глубоких Jonnesway DR MAXI-DRIVE S05HD4113S, 13 предметов
      Набор головок торцевых глубоких Jonnesway DR MAXI-DRIVE S05HD4113S, 13 предметов
      Набор головок торцевых глубоких Jonnesway DR MAXI-DRIVE S05HD4113S, 13 предметов

      Набор головок торцевых глубоких Jonnesway DR MAXI-DRIVE S05HD4113S, 13 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130225548

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		1
      Количество предметов, шт
      		13
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Набор торцевых головок глубоких 1/2"DR MAXI-DRIVE JONNESWAY S05HD4113S, предназначен для проведения слесарно-монтажных работ с крепежом на относительно высоких шпильках и заглубленных и удлиненных деталях.

        Основные характеристики:

        • Выполнен набор из хромованадиевой стали.
        • Полуматовое хромоникелевое покрытие.
        • Посадочный размер: 1/2''.
        • Шестигранный рабочий профиль.

        Особенности:

        • Высокая износостойкость.
        • Практичность и удобство в использовании.
        • Система инструмента является самой универсальной.

        Комплектация:

        1. Головки торцевые, 13 шт.: 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм.
        2. Держатель ''рельс''.