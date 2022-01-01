Набор головок торцевых глубоких Jonnesway DR MAXI-DRIVE S05HD4113S, 13 предметов

Описание товара:

Основные характеристики:

Выполнен набор из хромованадиевой стали.

Полуматовое хромоникелевое покрытие.

Посадочный размер: 1/2''.

Шестигранный рабочий профиль.

Особенности:

Высокая износостойкость.

Практичность и удобство в использовании.

Система инструмента является самой универсальной.

Комплектация:

Головки торцевые, 13 шт.: 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм. Держатель ''рельс''.

Набор торцевых головок глубоких 1/2"DR MAXI-DRIVE JONNESWAY S05HD4113S, предназначен для проведения слесарно-монтажных работ с крепежом на относительно высоких шпильках и заглубленных и удлиненных деталях.