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Набор головок торцевых стандартных и глубоких Jonnesway S04H2125S, с аксессуарами, 24 предмета
Найти аналог
Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых стандартных и глубоких Jonnesway S04H2125S, с аксессуарами, 24 предмета
    Арт. jonnesway_5398
    Набор головок торцевых стандартных и глубоких Jonnesway S04H2125S, с аксессуарами, 24 предмета

      Набор головок торцевых стандартных и глубоких Jonnesway S04H2125S, с аксессуарами, 24 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5398

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		1.23
      Количество предметов, шт
      		24
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор торцевых головок 1/4"DR 4-13 мм Jonnesway S04H2125S используется в автогаражных мастерских, большой выбор головок - для универсальности использования. Кейс позволяет удобно транспортировать и хранить инструменты.

        Дополнительные характеристики:

        • Размер головок: 4 - 13 мм.
        • Кол-во зубов трещотки: 48.
        • Размер привода: 1/4".
        • Рабочий профиль: 6 граней (внутр).
        • Тип головок: 6-гранные.
        • Посадочный квадрат трещотки: 1/4"DR.

        Комплектация:

        1. 1/4"DR: Головки торцевые, 11 шт.: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм.
        2. Головки торцевые глубокие, 9 шт.: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм.
        3. Рукоятка трещоточная, 135 мм.
        4. Удлинители, 2 шт: 50 и 150 мм.
        5. Рукоятка отверточная 1/4"DR, 150 мм.
        6. Металлический кейс.