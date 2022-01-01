Набор головок торцевых стандартных и глубоких Jonnesway S04H2125S, с аксессуарами, 24 предмета
Арт. jonnesway_5398
Набор головок торцевых стандартных и глубоких Jonnesway S04H2125S, с аксессуарами, 24 предмета
Арт. jonnesway_5398
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1.23
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Количество предметов, шт
|24
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Набор торцевых головок 1/4"DR 4-13 мм Jonnesway S04H2125S используется в автогаражных мастерских, большой выбор головок - для универсальности использования. Кейс позволяет удобно транспортировать и хранить инструменты.
Дополнительные характеристики:
- Размер головок: 4 - 13 мм.
- Кол-во зубов трещотки: 48.
- Размер привода: 1/4".
- Рабочий профиль: 6 граней (внутр).
- Тип головок: 6-гранные.
- Посадочный квадрат трещотки: 1/4"DR.
Комплектация:
- 1/4"DR: Головки торцевые, 11 шт.: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм.
- Головки торцевые глубокие, 9 шт.: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм.
- Рукоятка трещоточная, 135 мм.
- Удлинители, 2 шт: 50 и 150 мм.
- Рукоятка отверточная 1/4"DR, 150 мм.
- Металлический кейс.