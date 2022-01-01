Набор головок торцевых стандартных и глубоких Jonnesway S04H2125S, с аксессуарами, 24 предмета

Описание:

Дополнительные характеристики:

Размер головок: 4 - 13 мм.

Кол-во зубов трещотки: 48.

Размер привода: 1/4".

Рабочий профиль: 6 граней (внутр).

Тип головок: 6-гранные.

Посадочный квадрат трещотки: 1/4"DR.

Комплектация:

1/4"DR: Головки торцевые, 11 шт.: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм. Головки торцевые глубокие, 9 шт.: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм. Рукоятка трещоточная, 135 мм. Удлинители, 2 шт: 50 и 150 мм. Рукоятка отверточная 1/4"DR, 150 мм. Металлический кейс.

Набор торцевых головок 1/4"DR 4-13 мм Jonnesway S04H2125S используется в автогаражных мастерских, большой выбор головок - для универсальности использования. Кейс позволяет удобно транспортировать и хранить инструменты.