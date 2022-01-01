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Набор головок торцевых ударных Jonnesway S03A8109S, 1"DR 24-50 мм, 9 предметов
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Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых ударных Jonnesway S03A8109S, 1"DR 24-50 мм, 9 предметов
    Арт. jonnesway_5300
    Набор головок торцевых ударных Jonnesway S03A8109S, 1"DR 24-50 мм, 9 предметов
    Набор головок торцевых ударных Jonnesway S03A8109S, 1"DR 24-50 мм, 9 предметов
      Набор головок торцевых ударных Jonnesway S03A8109S, 1"DR 24-50 мм, 9 предметов
      Набор головок торцевых ударных Jonnesway S03A8109S, 1"DR 24-50 мм, 9 предметов

      Набор головок торцевых ударных Jonnesway S03A8109S, 1"DR 24-50 мм, 9 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5300

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		7.66
      Количество предметов, шт
      		9
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор Jonnesway S03A8109S предназначены для работы с инструментом ударного действия и выдерживают большие динамические нагрузки.

        Особенности:

        • Применяются в мастерских, на производствах при проведении слесарных и монтажных работ. 
        • Торцевые головки предназначены для работы с инструментом ударного действия и выдерживают большие динамические нагрузки.
        • Тип крепления - квадрат с отверстием.

        Комплектация:

        1. 1"DR: Головки торцевые ударные, 9 шт.: 24, 27, 30, 32, 35, 38, 41, 46, 50 мм.
        2. Металлический кейс.