Набор головок торцевых ударных Jonnesway S03A8109S, 1"DR 24-50 мм, 9 предметов
Арт. jonnesway_5300
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|7.66
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Количество предметов, шт
|9
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:
Набор Jonnesway S03A8109S предназначены для работы с инструментом ударного действия и выдерживают большие динамические нагрузки.
Особенности:
- Применяются в мастерских, на производствах при проведении слесарных и монтажных работ.
- Торцевые головки предназначены для работы с инструментом ударного действия и выдерживают большие динамические нагрузки.
- Тип крепления - квадрат с отверстием.
Комплектация:
- 1"DR: Головки торцевые ударные, 9 шт.: 24, 27, 30, 32, 35, 38, 41, 46, 50 мм.
- Металлический кейс.