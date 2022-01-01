Набор головок торцевых ударных Jonnesway S03A8109S, 1"DR 24-50 мм, 9 предметов

Описание:

Набор Jonnesway S03A8109S предназначены для работы с инструментом ударного действия и выдерживают большие динамические нагрузки.

Особенности:

Применяются в мастерских, на производствах при проведении слесарных и монтажных работ.

Торцевые головки предназначены для работы с инструментом ударного действия и выдерживают большие динамические нагрузки.

Тип крепления - квадрат с отверстием.

Комплектация: