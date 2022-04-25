Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор сверл Metabo 627120000, HSS-CO, 1.5-6.5 мм, 13 штук
5.0
2
Найти аналог
Универсальные сверла
    Набор сверл Metabo 627120000, HSS-CO, 1.5-6.5 мм, 13 штук
    Арт. 9013635112
    5.0
    2
    Набор сверл Metabo 627120000, HSS-CO, 1.5-6.5 мм, 13 штук

      Набор сверл Metabo 627120000, HSS-CO, 1.5-6.5 мм, 13 штук

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013635112
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		13
      Диаметр, мм
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор сверл HSS-Со Metabo 627120000 предназначен для выполнения сквозных и глухих отверстий в легированной и нелегированной стали с пределом прочности до 1100 Н/мм2, сером чугуне, металлокерамическом сплаве на основе железа, ковком чугуне, цветном металле. Сверла изготовлены из легированной кобальтом высокоэффективной быстрорежущей стали. Угол режущей части 135 градусов. Набор состоит из 13 сверл с цилиндрическим хвостовиком. Работают в правом направлении. При работе рекомендуется использовать смазку. В комплекте13 шт.:1.5; 2; 2.5; 3; 3.2; 3.5; 4; 4.5; 4.8; 5; 5.5; 6; 6.5 мм;

        Преимущества

        • Изготовлены из легированной кобальтом высокоэффективной быстрорежущей стали
        • Угол режущей части 135 градусов