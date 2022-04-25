Набор сверл Metabo 627120000, HSS-CO, 1.5-6.5 мм, 13 штук

Преимущества

Изготовлены из легированной кобальтом высокоэффективной быстрорежущей стали

Угол режущей части 135 градусов



Набор сверл HSS-Со Metabo 627120000 предназначен для выполнения сквозных и глухих отверстий в легированной и нелегированной стали с пределом прочности до 1100 Н/мм, сером чугуне, металлокерамическом сплаве на основе железа, ковком чугуне, цветном металле. Сверла изготовлены из легированной кобальтом высокоэффективной быстрорежущей стали. Угол режущей части 135 градусов. Набор состоит из 13 сверл с цилиндрическим хвостовиком. Работают в правом направлении. При работе рекомендуется использовать смазку. В комплекте13 шт.:1.5; 2; 2.5; 3; 3.2; 3.5; 4; 4.5; 4.8; 5; 5.5; 6; 6.5 мм;