Набор бит отверточных Практика Профи 776-508, HEX4х50 мм, 2 шт.
Арт. О00000023968
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.03
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Адаптер в комплекте
|Нет
- Набор бит отверточных ПРАКТИКА Профи 776-508, магнитные, шестигранный профиль, хорошо передают крутящий момент без давления на винт (шуруп), что исключает повреждение резьбы винта или заготовки. Использование данного типа характерно для точной сборки мебели, узлов и деталей машин с минимальной затратой усилий работающего