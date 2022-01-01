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Набор бит отверточных Практика Профи 776-508, HEX4х50 мм, 2 шт.
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Биты шестигранные HEX
    Набор бит отверточных Практика Профи 776-508, HEX4х50 мм, 2 шт.
    Арт. О00000023968
    Набор бит отверточных Практика Профи 776-508, HEX4х50 мм, 2 шт.
    Набор бит отверточных Практика Профи 776-508, HEX4х50 мм, 2 шт.
    Набор бит отверточных Практика Профи 776-508, HEX4х50 мм, 2 шт.
      Набор бит отверточных Практика Профи 776-508, HEX4х50 мм, 2 шт.
      Набор бит отверточных Практика Профи 776-508, HEX4х50 мм, 2 шт.
      Набор бит отверточных Практика Профи 776-508, HEX4х50 мм, 2 шт.

      Набор бит отверточных Практика Профи 776-508, HEX4х50 мм, 2 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000023968

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.03
      Адаптер в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор бит отверточных ПРАКТИКА Профи 776-508, магнитные, шестигранный профиль, хорошо передают крутящий момент без давления на винт (шуруп), что исключает повреждение резьбы винта или заготовки. Использование данного типа характерно для точной сборки мебели, узлов и деталей машин с минимальной затратой усилий работающего