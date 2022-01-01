Набор бит отверточных Практика Профи 776-508, HEX4х50 мм, 2 шт.

Набор бит отверточных ПРАКТИКА Профи 776-508, магнитные, шестигранный профиль, хорошо передают крутящий момент без давления на винт (шуруп), что исключает повреждение резьбы винта или заготовки. Использование данного типа характерно для точной сборки мебели, узлов и деталей машин с минимальной затратой усилий работающего