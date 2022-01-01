Бита отверточная Практика Профи 036-582,PZ2х110 мм

агнитная, с крестообразным шлицем Pozidriv. Благодаря четырем дополнительным малым опорным поверхностям поддерживается равномерное распределение усилий при заворачивании, что позволяет поддерживать более высокие крутящие моменты. Насадки Pozidriv® лучше держатся в шлице шурупа, поэтому ими удобно работать как с очень маленькими саморезами, например при сборке мебели, так и с длинными и толстыми шурупами при установке дверных и оконных коробок, сборке массивных конструкций из дерева

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