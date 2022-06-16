Сегментная алмазная чашка Skywer №14 Extra ФАТ-С (100x5x22.23 мм)
Арт. О00000011049
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазная чашка
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Назначение по материалу
|камень, кирпич
- Ключевой особенностью фрез (чашек) алмазных торцевых сегментных SKYWER является оперативная и производительная работа с минимальным количеством усилий.
Преимущества
- Двухрядная алмазная чашка прекрасно справляется с обработкой кирпича и натурального камня
- Применяется для средних и больших объемов работы