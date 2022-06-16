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Сегментная алмазная чашка Skywer №14 Extra ФАТ-С (100x5x22.23 мм)
5.0
2
Найти аналог
Шлифовальные чашечки
    Сегментная алмазная чашка Skywer №14 Extra ФАТ-С (100x5x22.23 мм)
    Арт. О00000011049
    5.0
    2
    Сегментная алмазная чашка Skywer №14 Extra ФАТ-С (100x5x22.23 мм)

      Сегментная алмазная чашка Skywer №14 Extra ФАТ-С (100x5x22.23 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000011049
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		MD-Stars
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазная чашка
      Назначение по материалу
      		камень, кирпич
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ключевой особенностью фрез (чашек) алмазных торцевых сегментных SKYWER является оперативная и производительная работа с минимальным количеством усилий.

        Преимущества

        • Двухрядная алмазная чашка прекрасно справляется с обработкой кирпича и натурального камня
        • Применяется для средних и больших объемов работы