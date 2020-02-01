Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сверлильный патрон 1,5-13 мм/1/2-20UNF под ключ
Найти аналог
Патроны
    Сверлильный патрон 1,5-13 мм/1/2-20UNF под ключ
    Арт. jet_907
    Сверлильный патрон 1,5-13 мм/1/2-20UNF под ключ

      Сверлильный патрон 1,5-13 мм/1/2-20UNF под ключ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_907
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Рейтинги и отзывы

      • Сверлильный патрон представляет собой элемент основной сменной оснастки, применяемой для сверлильных работ высокой точности на радиально-сверлильных станках серии JRD, выпускаемых компанией JET. Приспособление ключевого типа рассчитано для быстрого зажима и снятия сверл, других режущих инструментов диаметром в диапазоне 1,5-13 мм, имеющих цилиндрическую хвостовую часть. Патрон имеет резьбовое крепление с посадочным параметром 1/2"-20UNF в шпиндели станков, имеющих внутреннюю резьбу. Фиксация инструмента осуществляется с помощью ключа, который идет в комплекте с приспособлением.