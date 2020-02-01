Сверлильный патрон 1,5-13 мм/1/2-20UNF под ключ

Сверлильный патрон представляет собой элемент основной сменной оснастки, применяемой для сверлильных работ высокой точности на радиально-сверлильных станках серии JRD, выпускаемых компанией JET. Приспособление ключевого типа рассчитано для быстрого зажима и снятия сверл, других режущих инструментов диаметром в диапазоне 1,5-13 мм, имеющих цилиндрическую хвостовую часть. Патрон имеет резьбовое крепление с посадочным параметром 1/2"-20UNF в шпиндели станков, имеющих внутреннюю резьбу. Фиксация инструмента осуществляется с помощью ключа, который идет в комплекте с приспособлением.