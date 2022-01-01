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Сверлильный патрон 3-16 мм под ключ
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Патроны
    Сверлильный патрон 3-16 мм под ключ
    Арт. jet_908
    Сверлильный патрон 3-16 мм под ключ
    Сверлильный патрон 3-16 мм под ключ
      Сверлильный патрон 3-16 мм под ключ
      Сверлильный патрон 3-16 мм под ключ

      Сверлильный патрон 3-16 мм под ключ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_908

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Для ударного сверления
      		Нет
      Одномуфтовый
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверлильный патрон является основным элементом сменной оснастки, используемой при сверлильных работах на радиально-сверлильных станках серии JRD. Приспособление ключевого типа рассчитано на быструю установку и фиксацию сверл и режущих инструментов с цилиндрической хвостовой частью для работы на станках, выпускаемых компанией JET. Приспособление обеспечивает фиксацию инструментов диаметром в диапазоне 3-16 мм. Оснастка имеет резьбовое крепление, посадку на 1/2"-20UNF в шпиндели станков, имеющих внутреннюю резьбу. Установка и зажим инструментов в патроне осуществляется с помощью ключа, идущего в комплекте с патроном.

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокая износостойкость