Сверлильный патрон 3-16 мм под ключ

Преимущества

Надежность

Высокая износостойкость

Сверлильный патрон является основным элементом сменной оснастки, используемой при сверлильных работах на радиально-сверлильных станках серии JRD. Приспособление ключевого типа рассчитано на быструю установку и фиксацию сверл и режущих инструментов с цилиндрической хвостовой частью для работы на станках, выпускаемых компанией JET. Приспособление обеспечивает фиксацию инструментов диаметром в диапазоне 3-16 мм. Оснастка имеет резьбовое крепление, посадку на 1/2"-20UNF в шпиндели станков, имеющих внутреннюю резьбу. Установка и зажим инструментов в патроне осуществляется с помощью ключа, идущего в комплекте с патроном.