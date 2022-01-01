Бита BOSCH HEX 4*25 XH (3шт.) 2.607.001.724

Бита Bosch 2607001724 используется для шурупов с внутренним шестигранником. Она позволяет передавать крутящий момент без осевого давления. Изготовлена бита с применением специальных методов закалки и имеет гарантированное качество с высокой точностью. Применяют ее, например при использовании шурупов в резьбовом соединении в металле.

Хвостовик биты с наружным шестигранником 1/4 дюйма