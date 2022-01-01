Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бита BOSCH HEX 4*25 XH (3шт.) 2.607.001.724
Найти аналог
Наборы бит
    Бита BOSCH HEX 4*25 XH (3шт.) 2.607.001.724
    Арт. Х150878132

      Бита BOSCH HEX 4*25 XH (3шт.) 2.607.001.724

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х150878132

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Адаптер в комплекте
      		Нет
      Покрытие TIN
      		Нет
      Шарнирный механизм
      		Нет
      Магнитная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бита Bosch 2607001724 используется для шурупов с внутренним шестигранником. Она позволяет передавать крутящий момент без осевого давления. Изготовлена бита с применением специальных методов закалки и имеет гарантированное качество с высокой точностью. Применяют ее, например при использовании шурупов в резьбовом соединении в металле.
        Хвостовик биты с наружным шестигранником 1/4 дюйма