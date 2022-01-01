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Набор бит STURM 1041-06-PH2x70, 10 шт.
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Наборы бит
    Набор бит STURM 1041-06-PH2x70, 10 шт.
    Арт. Х150878174
    Набор бит STURM 1041-06-PH2x70, 10 шт.

      Набор бит STURM 1041-06-PH2x70, 10 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х150878174

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Вес, кг
      		0.16
      Совместимость
      		дрель, шуруповёрт
      Адаптер в комплекте
      		Нет
      Покрытие TIN
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор бит Sturm 1041-06-PH2x70 применяется с дрелями и шуруповертами Штурм. Предназначен для монтажных, строительных работ, для использования дома или в мастерских. Намагниченный наконечник не позволяет слетать болту или шурупу с биты, что облегчает работу. Изготовлен из хром-ванадия. Длина бит 70 мм. В наборе 10 шт.