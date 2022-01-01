Набор бит STURM 1041-06-PH2x70, 10 шт.
Арт. Х150878174
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.16
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Совместимость
|дрель, шуруповёрт
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Адаптер в комплекте
|Нет
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Покрытие TIN
|Нет
- Набор бит Sturm 1041-06-PH2x70 применяется с дрелями и шуруповертами Штурм. Предназначен для монтажных, строительных работ, для использования дома или в мастерских. Намагниченный наконечник не позволяет слетать болту или шурупу с биты, что облегчает работу. Изготовлен из хром-ванадия. Длина бит 70 мм. В наборе 10 шт.