Набор бит STURM 1041-06-PH2x70, 10 шт.

Набор бит Sturm 1041-06-PH2x70 применяется с дрелями и шуруповертами Штурм. Предназначен для монтажных, строительных работ, для использования дома или в мастерских. Намагниченный наконечник не позволяет слетать болту или шурупу с биты, что облегчает работу. Изготовлен из хром-ванадия. Длина бит 70 мм. В наборе 10 шт.