Алмазный отрезной диск Вихрь (115x22.2 мм, сегментный, сухой рез)

Преимущества

Предназначены для резки «сухим методом» изделий из твердых материалов: армированного бетона, камня, мрамора, шлакоблоков, гранита и пр

Благодаря наличию «прорезей» сегментов в диске процесс обработки осуществляется с эффективным выбросом продуктов резания

Диск алмазный отрезной сегментный СТАНДАРТ, 115 х 22,2 мм, сухая резка Вихрь - это алмазный отрезной диск, который используется совместно с угловыми шлифмашинами (болгарками) для сухой резки гранитных, бетонных, кирпичных и каменных изделий.