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Лента бесконечная SIAWOOD P-80 2920 TOP TEC лента бесконечная 150х2032
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Шлифовальные ленты
    Лента бесконечная SIAWOOD P-80 2920 TOP TEC лента бесконечная 150х2032
    Арт. 9007192

      Лента бесконечная SIAWOOD P-80 2920 TOP TEC лента бесконечная 150х2032

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9007192

      Характеристики

      Производитель
      		Sia Abrasives
      Тип оборудования
      		шлифовальная лента
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Лента шлифовальная бесконечная 2920 siawood sia Abrasives sw533-080 предназначена для обработки любых пород дерева, древесных материалов и фанеры. При производстве ленты используются самые современные технологии, благодаря которым возможно проводить все типы работ от грубого до тонкого шлифования поверхности. Максимальная эффективность абразивного материала достигается равномерным и точным нанесением абразивного зерна на основание электростатическим методом, с обязательным лазерным контролем. Структура абразивного материала - полухрупкий оксид алюминия, который увеличивает скорость съема шлифуемого материала и обеспечивает высокое качество обработки поверхности. Основание выполнено из сверхпрочной бумаги с применением синтетических волокон. Крепление абразива к основанию - синтетическая смола.

        Преимущества

        • Надежность

        • Длительный срок службы