Лента бесконечная SIAWOOD P-80 2920 TOP TEC лента бесконечная 150х2032

Лента шлифовальная бесконечная 2920 siawood sia Abrasives sw533-080 предназначена для обработки любых пород дерева, древесных материалов и фанеры. При производстве ленты используются самые современные технологии, благодаря которым возможно проводить все типы работ от грубого до тонкого шлифования поверхности. Максимальная эффективность абразивного материала достигается равномерным и точным нанесением абразивного зерна на основание электростатическим методом, с обязательным лазерным контролем. Структура абразивного материала - полухрупкий оксид алюминия, который увеличивает скорость съема шлифуемого материала и обеспечивает высокое качество обработки поверхности. Основание выполнено из сверхпрочной бумаги с применением синтетических волокон. Крепление абразива к основанию - синтетическая смола.

Преимущества