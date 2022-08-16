Шлифовальная лента Энкор для К51 55131 (100x910 мм, К60)
Арт. 9007151
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|шлифовальная лента
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Назначение по материалу
|дерево
Шлифовальная лента представляет собой тканевую или бумажную основу, с нанесенным на нее с помощью клеевого состава абразивным зерном и склеенную в кольцо (за это ее часто называют бесконечной). Благодаря огромному разнообразию материалов из которых она изготавливается, шлифовальная лента имеет огромный диапазон применения: грубая шлифовка, агрессивный съем дерева и других материалов; тонкая шлифовка, деликатная обработка поверхностей, получение необходимого качества; придание структуры поверхности; полировка поверхностей из любых материалов.
Преимущества
- Шлифовальная лента устанавливается на шлифовальный станок Корвет 51
- Длина ленты 910 мм, ширина 100 мм
- Зернистость К60