Шлифовальная лента Энкор 20245 (100x610 мм, К120, 3 предмета)
Арт. 9007155
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|шлифовальная лента
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Назначение по материалу
|металл, дерево
- Шлифлента Энкор 20245 применяется в ленточных шлифовальных машинах для обработки деталей с твердой поверхностью. Основой такой ленты является тяжелая ткань из натуральных волокон. Такую ткань тяжело разорвать, прочность обеспечивает и шов, выполненный внахлест под углом. Абразивный материал — оксид алюминия. Смола является связующим элементом базового и дополнительно покрытия. Абразивные зерна покрывают до 95 % поверхности, следовательно, соблюдается высокое качество обработки и долгий срок службы.
Преимущества
- Подходит для работы с твердой поверхностью
- Размеры ленты – 100х610
- Зернистость - К120