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Шлифовальная лента Энкор 20245 (100x610 мм, К120, 3 предмета)
5.0
2
Найти аналог
Шлифовальные ленты
    Шлифовальная лента Энкор 20245 (100x610 мм, К120, 3 предмета)
    Арт. 9007155
    5.0
    2
    Шлифовальная лента Энкор 20245 (100x610 мм, К120, 3 предмета)
    Шлифовальная лента Энкор 20245 (100x610 мм, К120, 3 предмета)
    Шлифовальная лента Энкор 20245 (100x610 мм, К120, 3 предмета)
      Шлифовальная лента Энкор 20245 (100x610 мм, К120, 3 предмета)
      Шлифовальная лента Энкор 20245 (100x610 мм, К120, 3 предмета)
      Шлифовальная лента Энкор 20245 (100x610 мм, К120, 3 предмета)

      Шлифовальная лента Энкор 20245 (100x610 мм, К120, 3 предмета)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 9007155
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		шлифовальная лента
      Назначение по материалу
      		металл, дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Шлифлента Энкор 20245 применяется в ленточных шлифовальных машинах для обработки деталей с твердой поверхностью. Основой такой ленты является тяжелая ткань из натуральных волокон. Такую ткань тяжело разорвать, прочность обеспечивает и шов, выполненный внахлест под углом. Абразивный материал —  оксид алюминия. Смола является связующим элементом базового и дополнительно покрытия. Абразивные зерна покрывают до 95 % поверхности, следовательно, соблюдается высокое качество обработки и долгий срок службы.

        Преимущества

        • Подходит для работы с твердой поверхностью
        • Размеры ленты – 100х610
        • Зернистость - К120