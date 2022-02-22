Шлифовальная лента Энкор 20245 (100x610 мм, К120, 3 предмета)

Преимущества

Подходит для работы с твердой поверхностью

Размеры ленты – 100х610

Зернистость - К120

Шлифлента Энкор 20245 применяется в ленточных шлифовальных машинах для обработки деталей с твердой поверхностью. Основой такой ленты является тяжелая ткань из натуральных волокон. Такую ткань тяжело разорвать, прочность обеспечивает и шов, выполненный внахлест под углом. Абразивный материал — оксид алюминия. Смола является связующим элементом базового и дополнительно покрытия. Абразивные зерна покрывают до 95 % поверхности, следовательно, соблюдается высокое качество обработки и долгий срок службы.