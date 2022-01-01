Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Makita D-27034 Круг лепестковый ф115х22мм,К40,д\неровн пов,д\дер,мет,пласт
Найти аналог
Круги лепестковые
    Makita D-27034 Круг лепестковый ф115х22мм,К40,д\неровн пов,д\дер,мет,пласт
    Арт. X13171306110

      Makita D-27034 Круг лепестковый ф115х22мм,К40,д\неровн пов,д\дер,мет,пласт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13171306110

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Тип оборудования
      		лепестковый круг
      Назначение по материалу
      		дерево
      Диаметр, мм
      		115
      Посадочный диаметр, мм
      		22.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск шлифовальный универсальный Makita D-27034 применяется для обработки неровных поверхностей как древесины, так и металла. Лепестковый диск состоит из отрезков абразивного материала, которые крепятся вокруг основы диска. Внутренний посадочный диаметр диска — 22 мм, внешний - 115 мм. 

        Преимущества

        • Производительность