Makita D-27034 Круг лепестковый ф115х22мм,К40,д\неровн пов,д\дер,мет,пласт
Арт. X13171306110
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|лепестковый круг
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Назначение по материалу
|дерево
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Диаметр, мм
|115
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Посадочный диаметр, мм
|22.2
- Диск шлифовальный универсальный Makita D-27034 применяется для обработки неровных поверхностей как древесины, так и металла. Лепестковый диск состоит из отрезков абразивного материала, которые крепятся вокруг основы диска. Внутренний посадочный диаметр диска — 22 мм, внешний - 115 мм.
Преимущества
- Производительность