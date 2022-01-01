Makita D-27034 Круг лепестковый ф115х22мм,К40,д\неровн пов,д\дер,мет,пласт

Преимущества

Производительность

Диск шлифовальный универсальный Makita D-27034 применяется для обработки неровных поверхностей как древесины, так и металла. Лепестковый диск состоит из отрезков абразивного материала, которые крепятся вокруг основы диска. Внутренний посадочный диаметр диска — 22 мм, внешний - 115 мм.