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Бита отверточная Практика Профи 776-584, PZ2х150 мм
290 ₽
Биты крестовые PZ
    Бита отверточная Практика Профи 776-584, PZ2х150 мм
    Арт. О00000023976
    Бита отверточная Практика Профи 776-584, PZ2х150 мм
    Бита отверточная Практика Профи 776-584, PZ2х150 мм
      Бита отверточная Практика Профи 776-584, PZ2х150 мм
      Бита отверточная Практика Профи 776-584, PZ2х150 мм

      Бита отверточная Практика Профи 776-584, PZ2х150 мм

      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 611 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000023976

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.04
      Адаптер в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 611 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бита отверточная ПРАКТИКА Профи 776-584, магнитная, с крестообразным шлицем Pozidriv. Благодаря четырем дополнительным малым опорным поверхностям поддерживается равномерное распределение усилий при заворачивании, что позволяет поддерживать более высокие крутящие моменты. Насадки Pozidriv® лучше держатся в шлице шурупа, поэтому ими удобно работать как с очень маленькими саморезами, например при сборке мебели, так и с длинными и толстыми шурупами при установке дверных и оконных коробок, сборке массивных конструкций из дерева